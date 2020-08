Poslanci DeSUS pričakujejo odstop Aleksandre Pivec z mesta predsednice stranke

Če tega ne bo storila, poslanci DeSUS svetu stranke predlagajo, da ji izreče nezaupnico. DeSUS je pod vodstvom Aleksandre Pivec postala stranka afer, česar poslanci ne morejo sprejeti, pravi vodja poslanske skupine Franc Jurša.

Aleksandra Pivec

© Facebook

Poslanska skupina DeSUS predsednici stranke Aleksandri Pivec, s katero se je danes sestala, predlaga takojšen in nepreklicen odstop z vrha stranke. Če tega ne bo storila, svetu DeSUS predlagajo, da ji izreče nezaupnico. DeSUS je pod vodstvom Aleksandre Pivec postala stranka afer, česar poslanci ne morejo sprejeti, pravi vodja poslanske skupine Franc Jurša.

Jurša je po srečanju poslanske skupine s predsednico stranke spomnil, da je Aleksandra Pivec zmagala na januarskem kongresu prav zato, ker je zagotovila konsolidacijo stranke. Ta cilj pa ne le, da ni bil dosežen, ampak se od njega celo oddaljujejo.

Poslanci ji na podlagi tudi javno izpostavljenih zadev ne verjamejo. "Kot visoka državna funkcionarka je dolžna plačevati svoje račune," je poudaril Jurša. Pivčeva po njegovih navedbah v vseh mesecih od prevzema predsedniške funkcije tudi ni dajala pomena poslanski skupini.

Ministrica za kmetijstvo in predsednica DeSUS Aleksandra Pivec se je znašla pod plazom očitkov zaradi nejasnih plačil gostovanj na terenu. Mediji so izpostavili junijska obiska na Krasu in v Izoli.

"Kot visoka državna funkcionarka je dolžna plačevati svoje račune."



Franc Jurša,

vodja poslanske skupine DeSUS

Ministrica je po besedah poslanca Branka Simonoviča danes sicer želela pojasniti okoliščine nočitev v hotelu v Izoli, ko je bila junija gostja Občine Izola. Vendar poslanci menijo, da bo jasen odgovor o tem dala Komisija za preprečevanje korupcije.

Poslanec Robert Polnar je povedal, da predsednica stranke danes na očitke ni konkretno odgovorila, je pa ubrala značilno taktiko v takih primerih, in sicer relativizacijo zadev: "Vse je dovoljeno, filozofija sprejemljivosti vsega je na pohodu." Dodal je, da mu je pod ravnjo osebnega dostojanstva, da se ukvarja z računi Aleksandre Pivec, saj ga to tudi ne zanima. A skrbi ga, da se ta oseba ne zaveda, da je dolžna svoje račune plačevati sama.

Kot je dejal, ni spremenil svojega stališča o predsednici DeSUS, kot ga je imel ob njenem prevzemu vodenja stranke. Takrat je uporabil frazem o "vezanju otrobov in prispodobo o kvašenju neslanosti". Tudi danes jim po njegovih navedbah ni predložila nič drugega od tistega, kar so že vedeli iz medijev. Izrazito pa ga je zmotila drža predsednice kot visoke državne funkcionarke: "Sveto je prepričana, da njej kot ministrici pripada, da ji drugi plačujejo zasebne račune."

"Sveto je prepričana, da njej kot ministrici pripada, da ji drugi plačujejo zasebne račune."



Robert Polnar,

poslanec DeSUS

Jurša je pojasnil, da so se danes usmerili le v delo stranke DeSUS in položaj Pivčeve na mestu predsednice. Niso govorili o njenem delu na mestu ministrice ali podpredsednice vlade. Kaj se bo zgodilo v prihodnjih dneh, tednu, mesecu, je po njegovih besedah vprašanje, na katerega verjetno nihče od njih nima odgovora.

Upajo, da je predsednica sporočilo poslanske skupine sprejela in bo temu primerno ravnala. "Pričakujemo, da bo odstopila. Takrat bomo morali najti osebo, ki bo začasno vodila stranko do kongresa, kjer bodo volili novega predsednika oz. predsednico," je pojasnil Jurša. Tako ni odgovoril konkretno na vprašanje, kdo utegne voditi stranko, če se bo Aleksandra Pivec poslovila s položaja.

Vodja poslanske skupine DeSUS je še pojasnil, da se s predsednikom vlade Janezom Janšo glede dogajanja v stranki še ni pogovarjal, a načrtuje krajši pogovor z njim v kratkem.

Kot je še dejal, ne bi bili pobudniki današnjega pogovora s Pivčevo, če bi jih ona sama poklicala in se želela pogovoriti. Glede na to, da tega ni naredila, so bili prisiljeni, da sestanek skličejo sami. Jurša je zatrdil, da današnje odločitve glede Pivčeve niso sprejeli pred današnjim srečanjem, so se pa poslanci DeSUS o tej temi že večkrat pogovarjali.

"Če svet stranka naše pobude ne sprejme, nam ne preostane drugega, kot da gremo po svoji poti."



Jurij Lep,

poslanec DeSUS

"Če svet stranka naše pobude ne sprejme, nam ne preostane drugega, kot da gremo po svoji poti," pa je povedal poslanec Jurij Lep. V tem primeru bodo poslanci po njegovih navedbah glasovali po svoji vesti in prepričanju. Pričakuje, da stranka ne bo razpadla, pač pa nasprotno: da bo obstala in se okrepila.