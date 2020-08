Pivec: »Ne gre za vprašanje mojega odstopa, ampak za vprašanje prihodnosti stranke«

Predsednica stranke DeSUS in kmetijska ministrica Alekandra Pivec pravi, da ima glede dosedanjih zgodb, objavljenih v medijih, še vedno podporo predsednika vlade Janeza Janše

Že dan po kongresu je Aleksandra Pivec izjavila, da DeSUS »v prihodnje ne zavrača sodelovanja tudi z morebitno vlado Janeza Janše, čeprav ostaja del te vlade« ... svoje napovedi je tudi uresničila in postala ministrica v tretji Janševi vladi.

Predsednica DeSUS Aleksandra Pivec je po sestanku s poslansko skupino, ki jo poziva k odstopu, dejala, da je za odločitev o tem, ali bo pozivu sledila ali ne, še prezgodaj. Meni, da je treba prej razmisliti o tem, kaj je najboljše za stranko. Zato bo vodstvo stranke še ta teden zahtevalo pogovor s poslansko skupino o prihodnosti stranke.

"Ne gre za vprašanje mojega odstopa, ampak za vprašanje prihodnosti stranke. Zato je treba razmisliti, kaj je dobro za stranko, za njeno prihodnost in potem sprejemati nadaljnje odločitve," je na novinarski konferenci povedala Aleksandra Pivec, sicer tudi ministrica za kmetijstvo. Ob tem pa dodala, da je "stranka več kot vodstvo in poslanska skupina, naše članstvo je širše in prihodnost stranke mora biti v prvem planu vseh".

Če bo šla odločitev stranke v smer, da mora odstopiti ali če bi ji svet stranke izrekel nezaupnico, pa bo se bodo pogovarjali tudi o sklicu kongresa, na katerem bi imenovali novo vodstvo.

"Svoj mandat sem dobila legitimno na kongresu. Pri pogovorih za vstop v koalicijo sem sledila organom stranke. Ves čas sem dajala prednost vsebinskim vprašanjem in pri tem so me vodile odločitve organov stranke," je navedla in ponovila, da sodelovanje v tej koaliciji ni njena osebna odločitev.

"Mislim, da nisem edina, ki je dobila plačano kakšno kosilo od gostiteljev."



Aleksandra Pivec

Predsednica stranke DeSUS je danes še dejala, da je na sestanek poslanske skupine "prišla z vsemi dokumenti", da je prinesla vse račune, pripravila kronologijo dogajanja in drugo dokumentacijo, poslanci pa da danes "niso bili pripravljeni sprejeti njenih argumentov". "Po zaključku sestanka so mi vso pisno dokumentacijo vrnili," je dejala in zato sklepa, da jih dokazi "niti niso toliko zanimali".

Aleksandra Pivec je danes ponovila tudi, da je vsa dokazila že poslala pristojnim inštitucijam in da je pripravljena prevzeti odgovornost, če bi ugotovili nepravilnosti. Ob tem pa je dejala, da je prepričana, da ni storila nobenega nezakonitega dejanja.

Danes je prav tako ponovila, da je druga soba v izolskem hotelu, kjer je prenočila sredi junija, ostala prazna. Glede junijskega obiska na Krasu pa, da ji je agencija Vinakras tours račun izdala šele 21. julija, sama pa ga je poravnala 24. 7. Časnik Dnevnik je o njenem obisku na Krasu sicer poročal 23. julija.

Ob tem je dejala, da je vse račune plačala sama, obenem pa, da se ji zdi normalno, da se v primerih obiskov funkcionarjev na povabilo podjetij, "kakšna stvar poravna tudi v imenu gostitelja". "Mislim, da nisem edina, ki je dobila plačano kakšno kosilo od gostiteljev," je dejala.

Se pa strinja, da je treba, če želimo, da se to področje uredi, postaviti jasna pravila in morda celo pregledati obiske ministrov za zadnjih pet let na terenu in kdo je plačal njihove pogostitve.

S stališčem poslanske skupine je predsednica stranke, kot je dejala, seznanila tudi premierja Janeza Janšo, v prihodnjih dneh pa se bosta sestala in se pogovorila. Kar se tiče dosedanjih zgodb, objavljenih v medijih, pa je zatrdila, da ima podporo predsednika vlade.

Komentirala je tudi padec podpore stranki in njej sami v danes objavljeni javnomnenjski anketi Dela, ki ga pripisuje notranjim trenjem v DeSUS, katerim so priča že vse od epidemije. V tem času je bila komunikacija s poslansko skupino prešibka, je priznala Aleksandra Pivec. Sama sicer še vedno verjame v velik potencial stranke.

"Prvi trend je pokazal, da DeSUS lahko raste kot stranka," je dejala in dodala, da so naredili precej dobrih stvari za upokojence. Med temi je omenila dodatke za upokojence v epidemiji novega koronavirusa. "Takoj po epidemiji pa smo odprli tudi najpomembnejša vprašanja," je dodala in tu naštela vzpostavitev urada za demografijo, usklajevanje zakona o demografskem skladu, pripravo zakona o dolgotrajni oskrbi in vložitev dopolnila za izredno usklajevanje pokojnin v višini dveh odstotkov brez upoštevanja gospodarske rasti.