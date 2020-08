Poslanci prejemali koronsko pomoč

V škandal je vpletenih pet neimenovanih poslancev, ki naj bi se prijavili in nato tudi prejeli 600 evrov mesečne pomoči

ltalijanska vlada je s 600 evri marca in aprila ter 1000 evri maja hotela pomagati zlasti samozaposlenim in sezonskim delavcem, ki jih je karantena v času epidemije najbolj prizadela

© wallpaperflare.com

V Italiji odmevajo poročila, da naj bi pet poslancev prejelo pomoč, ki jo je država v epidemiji novega koronavirusa namenila najbolj prizadetim.

O tem je kot prvi minuli konec tedna poročal časnik La Repubblica, včeraj pa je poročilo odmevalo na domala vseh naslovnicah. V škandal je vpletenih pet neimenovanih poslancev, ki naj bi se prijavili in nato tudi prejeli 600 evrov mesečne pomoči.

Glede na medijska poročila naj bi šlo za poslance iz vrst desne Lige, vladajočega Gibanja pet zvezd in vladne sredinske Žive Italije. Še okoli 2000 drugih funkcionarjev, med katerimi so bili tudi župani, naj bi zaprosilo za pomoč.

"12.439 evrov neto plače vsak mesec ni bilo dovolj. Niti niso bili dovolj privilegiji in ugodnosti, ki jih poslanci že zgodovinsko uživajo," je pisala La Repubblica.

"12.439 evrov neto plače vsak mesec ni bilo dovolj. Niti niso bili dovolj privilegiji in ugodnosti, ki jih poslanci že zgodovinsko uživajo."



La Repubblica

Vlada je s 600 evri marca in aprila ter 1000 evri maja hotela pomagati zlasti samozaposlenim in sezonskim delavcem, ki jih je karantena v času epidemije najbolj prizadela. V okviru tega ukrepa so med Italijane razdelili približno 6,9 milijarde evrov.

Zgodba, ki jo je po pisanju časnikov potrdilo tudi poizvedovanje vladnega protikorupcijskega organa, je sprožila številne odzive. "To je sramotno, resnično nedostojno," je na Facebooku zapisal italijanski zunanji minister iz Gibanja pet zvezd Luigi di Maio. Poslance je pozval, naj vrnejo denar in odstopijo.

Tudi vodja Lige Matteo Salvini je pozval k takojšnjemu suspenzu vpletenih politikov. Stranka Živa Italija je po drugi strani zatrdila, da pomoči v nasprotju s poročilom ni prejel nihče izmed njenih poslancev, poroča francoska tiskovna agencija AFP.