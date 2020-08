Aleksandra Pivec celo manj priljubljena od Janeza Janše

Kmetijska ministrica je po rezultatih zadnje javnomnenjske ankete s 3. mesta najbolj priljubljenih politikov v državi zdrsnila na 14. mesto. V luči njenih afer pa je padla tudi priljubljenost njeni stranki, saj ima DeSUS zgolj 1,5-odstotno podporo.

Utrinek iz promocijskega spota podjetja Vinakras, v katerem nastopa kmetijska ministrica Aleksandra Pivec. Dogodek je sprožil niz dodatnih raziskovanj, ki so razkrila, da je ministrica vpletena v še več domnevno spornih promocij, ki jih je morala včeraj pojasnjevati tudi poslanski skupini svoje stranke DeSUS. Ta zahteva njen odstop z mesta predsednice stranke. Ministričine obiske pa preiskuje tudi protikorupcijska komisija (KPK).

© YouTube / Vinakras

Če bi bile parlamentarne volitve jutri, bi prepričljivo zmagala SDS, saj bi jo obkrožilo 19,5 odstotka volivcev, kažejo rezultati ankete, ki jo je za časnik Delo opravila Mediana. Na drugem mestu bi pristala SD, ki je prehitela LMŠ. Predsednica DeSUS Aleksandra Pivec pa je zabeležila velik zdrs po lestvici priljubljenosti navzdol.

SDS je podpora v primerjavi z julijsko anketo zrasla za eno odstotno točko. SD je v zadnjem mesecu izgubila pol odstotne točke podpore, volilo bi jo 11,2 odstotka vprašanih. S tem rezultatom pa je vseeno pred LMŠ, ki je izgubila skoraj tri odstotne točke in bi jo volilo 9,7 odstotka vprašanih.

Sledita Levica s 7,1-odstotno podporo (julija 6,6 odstotka) in NSi s 5-odstotno podporo (julija 4,3 odstotka).

Na šestem mestu je z 2,4-odstotno podporo Piratska stranka, za SAB bi volilo 1,9 odstotka vprašanih, za SNS pa 1,6. Z 1,5-odstotno podporo sledi DeSUS, ki ji je podpora v primerjavi z julijem padla za 1,1 odstotne točke. Na repu lestvice se nahajajo še SMC z 1,4-odstotno podporo, SLS z 1,2-odstotno podporo, Zeleni Slovenije z 1,1-odstotno podporo in Dobra država z 0,8-odstotno podporo.

Med vprašanimi jih 18,9 odstotka ne ve, katero stranko bi volili. Da ne bi volili nobene, jih je odgovorilo 12,7 odstotka, kar je skoraj tri odstotne točke več kot julija. Na vprašanje ni želelo odgovoriti 2,4 odstotka vprašanih, 0,8 odstotka pa bi jih oddalo prazno glasovnico.

Ocena dela vlade je tudi tokrat padla, srednja ocena znaša 2,76, medtem ko je bila julija 2,87. Delo vlade kot pozitivno ali zelo pozitivno vidi 28,5 odstotka anketiranih (julija 32 odstotkov), 25,6 odstotka jo ocenjuje srednje (nekaj manj kot 27 odstotkov), 44 odstotkov pa negativno in zelo negativno (38 odstotkov).

Nekoliko pa je narasla ocena dela DZ. Delo parlamenta je kot pozitivno ali zelo pozitivno ocenilo 16,8 odstotka anketiranih, 36,5 odstotka jih je podalo oceno srednje, 44 odstotkov pa negativno ali zelo negativno. Srednja ocena dela je 2,65, julija je znašala 2,62.

Na vrhu barometra priljubljenosti posameznih politikov ostajata predsednik republike Borut Pahor in minister za zdravje Tomaž Gantar. Na tretje mesto se je zavihtel novinec na lestvici, minister za delo, družino in socialne zadeve Janez Cigler Kralj. Na četrto mesto se je uvrstil minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec, sledijo mu začasna vodja SD Tanja Fajon, ministrica za izobraževanje Simona Kustec, obrambni minister Matej Tonin in predsednik LMŠ Marjan Šarec.

Padec meseca je doživela kmetijska ministrica in predsednica DeSUS Aleksandra Pivec, ki je s tretjega mesta zdrsnila na 14., tik za premierja Janeza Janšo.

Anketo je med 3. in 6. avgustom za Delo na reprezentativnem vzorcu 715 oseb izvedel Inštitut za raziskovanje trga in medijev Mediana.