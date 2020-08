Najdražja zaščitna maska na svetu

Po naročilu milijonarja iz Šanghaja izraelski draguljar ustvarja zaščitno masko, ki bo po njegovih besedah najdražja tovrstna maska na svetu. Izdelana bo iz 250 gramov 18-karatnega zlata in okrašena s 3608 diamanti. Njen sestavni del bo tudi filter tipa N99, cena pa bo 1,5 milijona dolarjev.

Ekipa 25 zlatarjev in draguljarjev, ki so jo izbrali izmed zaposlenih, dela v izmenah, da bi izdelek dokončali do roka 31. decembra, je povedala Sharon Caro, predstavnica luksuzne znamke nakita Yvel s sedežem v Jeruzalemu.

Oblikovalec Isaac Levy pravi, da tovrstno naročilo njemu in soprogi pomaga ohranjati podjetje v pogonu. "V teh razburkanih časih vsako naročilo, ki ga prejmemo, pripomore k ohranitvi vsakodnevnega poslovanja," je dejal po poročanju nemške tiskovne agencije dpa.

VCcCSzqyDKQ