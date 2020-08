Putin: »Rusija je razvila cepivo proti novemu koronavirusu«

Ruski predsednik je dejal, da so cepivo že registrirali in da je bila z njim cepljena tudi njegova hčerka, ki se počuti dobro

Ruski predsednik Vladimir Putin in slovenski predsednik republike Borut Pahor leta 2016

Ruski predsednik Vladimir Putin je danes naznanil, da je Rusija razvila cepivo proti novemu koronavirus, ki da nudi trajno odpornost, in so ga v državi že registrirali. S cepivom je bila med drugim cepljena tudi njegova hčerka, ki se počuti dobro.

"Zjutraj je bilo prvič na svetu registrirano cepivo proti novemu koronavirusu," je dejal Putin v televizijskem prenosu konferenčnega klica z ministri. Kot je dodal, je cepivo učinkovito ter vodi v trajno odpornost. Poudaril je tudi, da je bilo deležno vseh potrebnih pregledov.

Na sebi ga je preizkusila tudi ena od njegovih hčerk. Tako po prvem kot drugem odmerku je sicer dobila vročino, sedaj pa se počuti dobro in je razvila veliko količino protiteles, Putinove besede povzemajo tuje tiskovne agencije.

Rusija je v zadnjih tednih zagotavljala, da bo v kratkem začela proizvajati cepivo proti novemu koronavirusu, proizvodnja pa naj bi se še dodatno okrepila v začetku prihodnjega leta.

Tuji znanstveniki so sicer izražali pomisleke spričo tovrstne hitrosti, Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) pa je Moskvo pozvala k spoštovanju vseh veljavnih smernic in direktiv, ki veljajo za razvoj cepiva.

Rusija je v zadnjih mesecih delala na več projektih razvoja cepiva. Pri danes predstavljenem cepivu gre za tistega, ki ga je v sodelovanju z ministrstvo za obrambo razvil inštitut Gamaleja.

Kot je danes zatrdil zdravstveni minister Mihail Muraško, se je v kliničnem testiranju cepivo izkazalo kot zelo učinkovito in varno. "Vsi prostovoljci so razvili visoko raven protiteles in nihče od njih ni zaradi cepljenja trpel resnih komplikacij," je po poročanju ruske tiskovne agencije Tass dejal Muraško. Dvakratni odmerek cepiva naj bi zagotavljal do dve leti odpornosti.

Že v prihodnjih tednih želi vlada začeti s cepljenje zdravstvenih delavcev. Med prvimi, ki bodo prišli na vrsto, bodo tudi učitelji. Glede na nacionalni register zdravil ministrstva za zdravje naj bi bilo v splošnem na voljo s 1. januarjem prihodnjega leta, navedbe ruskih tiskovnih agencij povzema francoska AFP. Po besedah ministra Muraška so zanimanje za cepivo izrazile številne države.

Razvoj, testiranje in proizvodnja cepiv sicer običajno trajajo več let. Cepiva trenutno razvijajo države po vsem svetu, ki si želijo upočasnitve pandemije covida-19 in vrnitev življenja v normalne tirnice, potem ko so karantena in ukrepi za preprečevanje širjenja okužb prizadeli milijarde ljudi.

Glede na pregled razvoja cepiv, ki ga je WHO objavil v začetku meseca, je trenutno potencialnih 26 cepiv, ki so še v fazi kliničnih testiranj, od tega jih je šest napredovalo v tretjo fazo testiranja.

V svetu se je doslej z novim koronavirusom okužilo že več kot 20 milijonov ljudi, virus je zahteval več kot 730.000 smrtnih žrtev.

