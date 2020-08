Janša: »V DeSUS morajo vprašanje svojega vodstva rešiti sami«

Vodja poslanske skupine DeSUS Franc Jurša se je o primeru Aleksandre Pivec pogovarjal s predsednikom vlade

DeSUS: minister za zdravje Tomaž Gantat in (zaenkrat še) ministrica za kmetijstvo Aleksandra Pivec v objemu ...

© Borut Krajnc

Vodja poslanske skupine DeSUS Franc Jurša je v ponedeljek zvečer s stanjem v stranki seznanil premierja Janeza Janšo, je Jurša potrdil za STA. Seznanil ga je s tem, da se v stranki ukvarjajo "s predsednico stranke in ne ministrico ali koalicijo". Premier meni, da mora DeSUS, če je res samostojna stranka, zadevo rešiti brez vpliva drugih.

Telefonski pogovor je bil informativen in na nivoju, je ocenil Jurša. Vprašanja, kako se bo zadeva odvijala v prihodnosti, nista načela.

Tudi Janša se je strinjal s tem, da gre za vprašanje, ki ga morajo razrešiti znotraj stranke. "Stranka mora sama preko članstva in izvoljenih organov odločati o svojem vodstvu in programu. Če je res samostojna, na podlagi dejstev in ne zaradi pozivov ali režij pristranskih medijev pod vplivom drugih strank in ozadij," je premier zapisal na družbenem omrežju Twitter. Dodaja še, da to "loči demokratično suvereno stranko od satelita".

"Stranka mora sama preko članstva in izvoljenih organov odločati o svojem vodstvu in programu. Če je res samostojna, na podlagi dejstev in ne zaradi pozivov ali režij pristranskih medijev pod vplivom drugih strank in ozadij."



Janez Janša,

premier

Predsednica stranke Aleksandra Pivec je sicer že napovedala ponoven sestanek s poslanci, tokrat s širšim vodstvom stranke. Sestanek je predviden za petek, kot je dejal Jurša, so vabila že prejeli. Sam se sicer sestanka ne bo udeležil, kot pravi, pa naj bi kazalo na slabo udeležbo.

Aleksandri Pivec so poslanci stranke DeSUS po ponedeljkovem sestanku predlagali takojšen in nepreklicen odstop z vrha stranke. Če tega ne bo storila, svetu DeSUS predlagajo, da ji izreče nezaupnico. Pivčeva je pa dejala, da je za odločitev, ali bo pozivu k odstopu sledila, še prezgodaj.

Aleksandra Pivec se je znašla pod plazom očitkov zaradi nejasnih plačil gostovanj v službenem času. Vrstijo se številni pozivi tudi k njenemu odstopu z mesta ministrice.