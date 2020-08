Najstarejši filmski posnetki Evrope

Posnetki prikazujejo hitro rast in modernizacijo mest, urbano življenje, osupljive pokrajine in športne dogodke okoli leta 1900

The Brilliant Biograph: Earliest Moving Images of Europe

© Eye Filmmuseum

Amsterdamski Eye Filmmuseum in Britanski filmski institut (BFI) predstavljata zbirko 50 enominutnih filmov, ki so nastali med leti 1897 in 1902. Filmi, ki so priznani po svoji globinski ostrini in razločnosti, so bili s pomočjo Evropske komisije digitalno obnovljeni ter prikazujejo najstarejše premikajoče se slike nekaterih evropskih mest.

Filmi na razstavi The Brilliant Biograph: Earliest Moving Images of Europe (1897-1902) so last podjetja Mutoscope and Biograph, prikazujejo pa Amsterdam, London, Pariz, Berlin in posnetke drugih evropskih mest. Premierno projekcijo bo 31. avgusta spremljal koncertni pianist Daan van den Hurk, ki bo izvedel posebej za dogodek napisano partituro, piše spletni portal Art Daily.

muxyWfVPioY

Med pionirji filmske zgodovine so Pathe, Lumiere, Edison in Gaumont, manj pa je znano podjetje Mutoscope and Biograph, ki sta ga leta 1896 ustanovila William Kennedy in Laurie Dickson, ki je bila inženirka in je v preteklosti delala za Thomasa Edisona.

Podjetje je ustvarjalo okoli 60 sekund trajajoče posnetke, ki so jih prikazovali v zabaviščnih parkih, plesnih dvoranah in kabaretih. Predvajali so jih na prizoriščih, kot so berlinski Wintergarten, pariški Folies Bergeres in amsterdamski Carre. A posnetki v 68-milimetrskem formatu so s prihodom 35-milimetrskega formata zastareli.

V muzeju Eye je preživelo skoraj 200 posnetkov, ki sedaj predstavljajo unikatni del zgodovine filma in so najstarejši predmeti v lasti muzeja. Priznani so po izvrstni ločljivosti, saj je format ustvaril najbolj ostre posnetke z vidnimi podrobnostmi tistega časa. Mutoscope and Biograph filme hranita še BFI in newyorški Muzej moderne umetnosti (MoMA), še piše portal.