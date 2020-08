Lahovnikova izjava ne drži

Lahovnikova izjava, da sledenje lokaciji posameznikov z odrejeno karanteno po ugotovitvah Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP) ni nesorazmeren poseg v njihovo pravico do zasebnosti, ne drži

Matej Lahovnik

© Borut Krajnc/Mladina

Vodja vladne svetovalne skupine za blaženje gospodarskih posledic epidemije koronavirusa Matej Lahovnik je tvitnil, da sledenje lokaciji oseb z odrejeno karanteno po mnenju Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP) ni nesorazmeren poseg v njihovo pravico do zasebnosti. Pri tem je delil prispevek STA o opozorilu informacijske pooblaščenke Mojce Prelesnik, da je pravna podlaga za vladno mobilno aplikacijo #OstaniZdrav neustrezna.

ESČP v zvezi s covidom-19 obravnavajo dva primera, ki pa ne zadevata karantene ali posega v zasebnost.

Lahovnik je pozneje je pojasnil, da je tvit temeljil na tvitu odvetnika Kovačič Mlinarja. Ta pa je povedal, da gre za sodbo iz leta 2005.

Toda v tej zadevi je sodišče presojalo o zakonitosti odreditve obvezne izolacije švedskemu državljanu, ki je bil okužen z virusom hiv in je vrsto let kršil ukrep obvezne karantene. Tega so oblasti podaljševale sedem let, v tem času pa so ga za poldrugo leto neprostovoljno izolirali v bolnišnici.

Po mnenju profesorja za evropsko pravo človekovih pravic z ljubljanske pravne fakultete Saše Zagorca ta sodba »nima bistvene sporočilne vrednosti« za odločanje o sorazmernosti sledenja lokaciji okuženih ali oseb v karanteni, saj je sodišče odločalo o pravici posameznika do svobode, ne do zasebnosti.

ESČP ni odločalo o sorazmernosti sledenja lokaciji okuženih s covidom-19 ali oseb v karanteni. V sodbi, na katero se je prek tvita odvetnika Kovačič Mlinarja skliceval Lahovnik, pa sodišče prav tako ni odločalo o pravici do zasebnosti, temveč o pravici do svobode.

