»S koronavirusom je drugače kot s Titovo smrtjo«

Na Ljubljanskem gradu bodo ob 18. uri odprli razstavo devetih fotoreporterjev časopisne hiše Delo z naslovom Co(u)vid: Podobe nove realnosti. Kot je sporočil fotoreporter Dela Voranc Vogel, razstavljajo fotografije na temo koronavirusa, karantene in ostalih dogodkov, povezanih z nenavadnimi preteklimi meseci.

Urednica Nedela Agata Rakovec Kurent je ob razstavi zapisala, da je s koronavirusom drugače kot s Titovo smrtjo. "Nihče med nami se ne spomni, kje natančno smo bili, ko smo prvič slišali za nevidno stvar, ki se je pritihotapila med nas in svet, kot ga poznamo, postavila na glavo," so povzeli na spletni strani Mestne občine Ljubljana.

"Razstava dokumentira čas, ko nas je majhno, kroni podobno bitje prisililo, da smo objeme čez noč zamenjali za maske, poljube za razkužila, druženje s sošolci za zrenje v zaslone, sproščene piknike za samotne sprehode in dolgo, vroče poletje za zaskrbljeno pogledovanje v jesen, k posledicam, ki neizogibno prihajajo," je zapisala.

Ko je covid-19 pustošil po sosednji Italiji, so se Slovenci, zaprti v občinske meje, spraševali, ali so morda zaradi sprehajanja po gozdu krivi kakšnega kaznivega dejanja. Urednica se sprašuje, kako opisati to začetno tesnobo, kako spregovoriti o stiski starih staršev, ki svojih vnukov niso smeli stisniti v objem, kako prikazati tesnobo umetnika, ki se je v novem svetu znašel brez odra in občinstva, ter kako ubesediti grozljive občutke ljudi v domovih starejših občanov.

Agata Rakovec Kurent meni, da so njihovi fotografi v objektiv ujeli tudi tisto neubesedljivo. Matej Družnik, Jure Eržen, Marko Feist, Uroš Hočevar, Dejan Javornik, Blaž Samec, Jože Suhadolnik, Leon Vidic in Voranc Vogel na posnetkih, ki dokumentirajo čas od zaprtja prvih državnih mej do postopnega vračanja v življenje, nastavljajo ogledalo nove normalnosti.

Fotografije med drugim vzbujajo občutke ujetosti, delujejo kot glas v nebo vpijočega v puščavi, ki kriči po dobrih starih časih, in spomnijo na brezskrbna druženja. Fotografije ministra pred kupom zaščitne opreme, žvižgača Ivana Galeta in protestnikov na ulicah opominjajo na dejstvo, da bo imela pandemija dolg rep in mnogotere posledice. A razstava se po mnenju urednice Nedela vendar sklene optimistično.

Razstava bo na ogled do 13. septembra.