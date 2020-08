Leteči virusi

Koronavirusi lahko ure dolgo lebdijo v zraku in se množijo. Znanstveniki razvijajo koncepte, kako bi lahko preprečili okužbe v šolah, restavracijah in pisarnah. Stavijo na prezračevalne naprave, zračne filtre in obsevanje z ultravijolično svetlobo.

Po pol ure pouka bi v sedanjih razmerah moral slediti 15-minutni odmor za prezračevanje. (fotografija je bila posneta 19. maja letos na Gimnaziji Bežigrad

© Borut Krajnc

Nekateri se ne menijo zanje, drugi gredo zaradi njih na ulice, a večina ljudi kljub vsemu spoštuje pravila glede koronavirusa. Na avtobusih in v trgovinah nosijo maske čez usta in nos, spoštujejo medsebojno razdaljo poldrugega metra, izogibajo se večjim množicam, si umivajo ter razkužujejo roke in pazijo, kako kihajo.