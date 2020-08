Pleši – ali umri

Kitajski videoaplikaciji TikTok grozi, da jo bodo v Združenih državah Amerike prepovedali oziroma da jo bo prevzel Microsoft. To bi bilo neprijetno predvsem za Facebook.

TikTok

Za nekaj časa je celo Hope nehala upati in takrat ni prikazovala svojih kratkočasnih domislic, temveč se je snemala s solzami v očeh. »Bila sem neutolažljiva, prestrašena in pretresena,« je povedala 22-letnica, ko je ameriški predsednik Donald Trump v petek, zadnji dan julija, napovedal, da bi TikTok rad pregnal iz Združenih držav Amerike – in to že naslednji dan. Vplivnica je snemala poslovilne videe za svoje oboževalce in eden od posnetkov je pristal celo na CNN.