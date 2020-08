»Važno, da je naš«

Politika želi kljub drugačnemu sklepu strokovne komisije v ugledni mednarodni odbor za pravice invalidov imenovati dr. Jurija Toplaka

Bo dr. Jurij Toplak res postal član Odbora za pravice invalidov pri Združenih narodih?

© Borut Krajnc

Stolčki na vodilnih položajih po vsej državi se vse od začetka marca polnijo z novimi obrazi, ki imajo vsaj eno skupno točko: podpirajo premiera in njegovo stranko SDS. Za moč, oblast in dober prihodek so včasih pripravljeni storiti več, kot jim dovoljujejo utečena pravila, vsekakor pa solidarnost, dobrobit drugih in sožitje niso njihova glavna merila za delovanje v družbi. Strokovnost in izkušnje so torej v zadnjih mesecih postale puhlica preživetega načina kadriranja. Kot je v začetku junija v komentarju za Piščalko zapisala evropska poslanka (vladne) NSi Ljudmila Novak: »Dokler je najpomembneje merilo to, da je naš, se bomo vrteli v začaranem krogu.«