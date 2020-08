Ko politika preiskuje preiskovalce

Slovenska policija od osamosvojitve še nikoli ni bila tako politično instrumentalizirana in zlorabljena

Hojs je zahteval revizijo za zadeve, ki so zelo pri srcu njegovi politični stranki, ker jih je, ali sprožila ona, ali misli, da ji bodo omogočile discipliniranje medijev, ali pa upa, da bo z njihovim ponovnim odpiranjem lažje utemeljevala uvoženo teorijo zarote o obstoju »globoke države«.

Konec julija je minister za notranje zadeve Aleš Hojs vršilcu dolžnosti generalnega direktorja policije z dokumentom »Usmeritve in obvezna navodila« odredil revizijo nekaterih odmevnih primerov na NPU, in sicer preiskav v Banki Slovenije iz leta 2012, preiskave suma zlorabe prevladujočega položaja družbe Pro Plus pri televizijskem oglaševanju, leta 2019 zavržene kazenske ovadbe zaradi suma pranja denarja iz Irana, domnevne korupcije v zdravstvu pri nakupu žilnih opornic ter preiskave sumov nepravilnosti na otroški srčni kirurgiji.