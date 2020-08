Ludizem 5G

Slaba obveščenost, neznanje, ustvarjanje teorij zarote

Proti 5G (in še mnogo čem) – prvič

© Borut Krajnc

V Ljubljani (pa tudi drugod) so se pojavili jumbo plakati, ki prikazujejo razdvojeno mladenko. Na njeni desni vidimo zelene hribe in v desni roki drži rdeče jabolko. Leva stran ima v ozadju pokrajino prihodnosti, polovica obraza ji razpada in je videti robotsko, v levi roki pa drži 5G. Spodaj je pripis: »Kje je obilje, sreča, življenje, svoboda?« Ker na plakatu ni podpisa reklamne agencije ali avtorja, gre najverjetneje za zasebno naročilo, s katerim nekdo želi med prebivalstvo zasejati še več strahu pred novo generacijo spletne tehnologije. Teorija zarote o škodljivosti 5G je v Veliki Britaniji pripeljala do zažiganja več kot 70 baznih postaj omrežja 5G, kar meji na ludizem z začetka 19. stoletja, ko so se posamezniki z uničevanjem tovarniških strojev borili proti uvajanju strojnega dela.