Mural v spomin Georgu Michaelu

Ustvarila ga bo britanska umetnica Dawn Mellor, na ogled pa bo v severozahodnem londonskem okrožju Kingsbury

George Michael

© Flickr

V Londonu bodo v spomin na pokojnega glasbenika Georgea Michaela ustvarili devetmetrski mural, ki ga bo naredila britanska umetnica Dawn Mellor. Na ogled bo v severozahodnem londonskem okrožju Kingsbury, kjer je zvezdnik odraščal. Mural, na katerem bo upodobljen George Michael, in s katerim se bodo poklonili tako njegovemu življenju kot delu, bodo odkrili 19. septembra v sklopu programa Brent Borough of Culture 2020, navaja BBC.

Po pisanju britanskega časnika The Guardian je Dawn Mellor znana po umetniških upodobitvah slavnih oseb. Med drugim je upodobila skupino Queen, pevko Madonno, igralko Judy Garland, modnega oblikovalca Karla Lagerfelda in nekdanjo svetovalko za državno varnost ZDA Condoleezzo Rice.

George Michael je svetovno slavo dosegel v 80. letih v duetu Wham!, s katero je ustvaril številne uspešnice, od Club Tropicana do Careless Whisper, zdaj že zimzelena božična uspešnica pa je postal Last Christmas.

Pozneje se je podal na samostojno pot in leta 1987 z albumom Faith znova dosegel velik uspeh. Album se je prodajal v večmilijonski nakladi, uspešen je bil tudi album Listen Without Prejudice Vol. 1. V svoji skoraj štiridesetletni karieri je prodal več kot sto milijonov plošč in je bil eden najbolje prodajanih glasbenikov.

Umrl je na božič leta 2016 v 54. letu starosti. Preminil naj bi naravne smrti, in sicer zaradi oslabitve srčne mišice in zamaščenih jeter.

