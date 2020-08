Strožji režim vstopa v Slovenijo, verjetno že v prihodnjem tednu

Na slabšanje položaja na Hrvaškem opozarjajo tudi slovenski epidemiologi, zato bodo predlagali "bistveno strožji režim na meji"

V četrtek je bilo v Sloveniji na okužbo z novim koronavirusom pozitivnih 37 primerov. Največ okužb je med mlajšimi, veliko je iz Hrvaške uvoženih primerov. Minister za notranje zadeve Aleš Hojs je na Twitterju zapisal: "Okužbe, ki prihajajo iz Hrvaške, nas vodijo do strožjega režima vstopa v Slovenijo, verjetno že v prihodnjem tednu. Na podlagi rezultatov testiranj preko vikenda in v ponedeljek, bo vlada prisluhnila predlogom strokovne skupine za covid-19 in na podlagi epidemiološke ocene zaostrila vstop," in s ključnikom #karantena napovedal, kakšen bo najverjetneje vladni ukrep.

Vladni govorec za covid-19 Jelko Kacin je na Twitterju napovedal, da bo vlada ukrepala, da se šolsko leto začne pravočasno in v celoti. "Nihče, ne otroci, dijaki, ne starši in učitelji ne bodo talci neodgovornih (nočnih) zabav," je zapisal na podatke o številu primerov novega koronavirusa na Hrvaškem in vnosa okužb s Hrvaške v Slovenijo.

Kacin je sicer še dodal, da sta vlada in Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) opozorila Hrvaško, a lahko največ zase in za vse nas storimo sami. "Spoštujmo in izvajajmo priporočila NIJZ. "Samoomejitev, nočne zabave lahko počakajo, to poletje ni zadnje," je še zapisal.

Na hitro slabšanje položaja na Hrvaškem opozarjajo tudi slovenski epidemiologi. Vodja strokovne svetovalne skupine za covid-19 Bojana Beović je te dni že napovedala, da bodo politiki predlagali "bistveno strožji režim na meji". Omenila je karanteno ali vsaj obvezno testiranje ob povratku s Hrvaške.

Je pa že v začetku meseca zunanji minister Anže Logar zagotovil, da bodo slovenskim dopustnikom na Hrvaškem omogočili normalno vračanje in da bo ukrep, če bo sprejet, začel veljati z nekajdnevnim zamikom.

Na Inštitutu Jožef Stefan medtem opozarjajo, da epidemija narašča s podvojitvenim časom približno osmih dni in da je efektivno reprodukcijsko število bistveno večje od ena. V prihodnjem obdobju se bo po njihovih napovedih število dnevnih pozitivnih testov gibalo med 15 in 50. Zato predlagajo ciljne ukrepe, s katerimi bi zmanjšali uvoz okužb.

Glede na število pozitivnih testov je sicer v zadnjem obdobju v drugem valu število hospitaliziranih, bolnikov na intenzivni negi in umrlih za vsako kategorijo približno 50 odstotkov manjše kot v prvem valu. Na inštitutu to pripisujejo mlajši starostni strukturi potrjeno okuženih in izboljšanemu imunskemu sistema vseh v poletnem času.

Na inštitutu so pripravili tudi več projekcij, ki med drugim napoveduje število hospitaliziranih do sredine oktobra ter tri neugodne scenarije razvoja epidemije.

Opozarjajo, da bi pri reprodukcijskem številu 1,5 pa število hospitaliziranih že sredi oktobra že preseglo 200, bolnikov na intenzivni negi bi bilo okoli 40. Tudi skupno število umrlih bi znatno preseglo 200.

Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje pa so mlade, ki so se na dopustu na Hrvaškem zabavali v klubih in diskotekah, pozvali, naj še 14 dni od zadnjega obiska kluba pozorno opazujejo svoje zdravstveno stanje. Če se pojavijo tipični znaki, kot je vročina, slabo počutje, kašelj, kihanje, izcedki iz nosu, vnete oči, prebavne težave in drugo, naj takoj pokličejo svojega zdravnika in se dogovorijo za odvzem vzorca na prisotnost virusa ter upoštevajo njegova nadaljnja navodila.

Vse, ki se vračajo z dopusta, zato pozivajo, da se prvih 14 dni po vrnitvi v državo čim bolj izolirajo. S tem bodo namreč pomagali pri zamejitvi širjenja virusa in ne bodo prenašali okužbe na osebe, ki imajo večje tveganje za zdravstvene zaplete pri okužbi z virusom, so pojasnili.

Na Hrvaškem so namreč včeraj potrdili še 208 primerov okužbe ter dve smrtni žrtvi bolezni covid-19. To je največje dnevno število novih okužb od začetka epidemije na Hrvaškem. Največ novookuženih je v splitsko-dalmatinski županiji ter na območju Zagreba, kje so od četrtka zabeležili 77 oziroma 60 novih primerov.