100. letnica rojstva Charlesa Bukowskega

Ameriški pisatelj in pesnik, ki je bil glasnik ljudi z družbenega dna

Charles Bukowski

Pred 100 leti se je rodil ameriški pisatelj in pesnik Charles Bukowski. Bil je glavni pesnik Los Angelesa, njegova poezija pa izraža močan utrip tega velemesta. Za njegovo pisanje je značilno brezobzirno slikanje mračnega življenja ljudi z družbenega dna - alkoholikov, brezdomcev, prostitutk in kriminalcev.

Bukowski se je 16. avgusta 1920 rodil v nemškem Andernachu, njegov oče je bil ameriški vojak, mati je bila Nemka. Odrasel je v revščini v Los Angelesu, se preživljal s priložnostnim delom in bil član uličnih tolp. Začel je študirati pravo, potem pa se je potepal po ZDA. Sproti je pisal pesmi, pozneje pa romane.

Napisal je več kot 45 proznih in pesniških del, pri čemer se je navduševal nad avtorji beatniške generacije in hipijevskega gibanja, med starejšimi avtorji pa mu je bil za zgled predvsem Ernest Hemingway.

Bil je glavni poet ameriškega velemesta Los Angeles, zato tudi njegova poezija izraža močan utrip tega mesta. Kot piscu proze so mu bile najbližje novele, ki jih je združene objavil v kar nekaj knjigah. Pisal je o vsakodnevnih pojavih kapitalistične družbe, kot so kriminal, alkoholizem, prostitucija, narkomanija in revščina. Opisoval je ulično življenje in ljudi z najglobljega dna. Je kultna osebnost sodobne književnosti in ima velik vpliv tako na mlade bralce, kot ustvarjalce, je še navedeno v avtorjevi predstavitvi.

V slovenščini so dostopna številna njegova dela, med njimi Ženske, Špeh na kruhu, Faktotum, Angeli so na dnu mojega kozarca, Šund, Zapiski starega pokvarjenca, Pošta, Južno od juga in Hollywood.