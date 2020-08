Dodatne sankcije za kitajski Huawei

Ameriške oblasti že dlje časa trdijo, da Huawei zaradi povezav z vlado v Pekingu predstavlja tveganje za ameriško nacionalno varnost

Ameriška administracija je včerja še dodatno razširila sankcije zoper kitajsko podjetje Huawei in s tem tehnološkemu velikanu dodatno omejila dostop do računalniških čipov in drugih tehnologij. Ameriške oblasti že dlje časa trdijo, da Huawei zaradi povezav z vlado v Pekingu predstavlja tveganje za ameriško nacionalno varnost, kar družba ves čas zanika.

Ministrstvo za trgovino je na seznam dodalo 38 podružnic družbe Huawei po vsem svetu, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Kot so zapisali v Washingtonu, je podjetje Huawei mednarodne podružnice uporabljalo za izogibanje sankcijam, ki preprečujejo izvoz ameriške tehnologije.

Minister za trgovino Wilbur Ross je dejal, da so Huawei in njegove podružnice "s tretjimi strankami sodelovale pri uporabi ameriške tehnologije na način, ki spodkopava interese ZDA na področju varnosti in zunanje politike".