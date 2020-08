Marioneta levičarskih skrajnežev

Ameriški predsednik Donald Trump je predsedniškega kandidata opozicije Joea Bidna označil kot skrajnega levičarja

Donald Trump

© Flickr

Ameriški predsednik Donald Trump je v času demokratske nacionalne konvencije obiskal Minnesoto in Wisconsin, kjer je predsedniškega kandidata opozicije Joea Bidna označil za marioneto levičarskih skrajnežev. Trump se je v Minnesoti srečal z lastniki trgovin in drugih dejavnosti, ki so bili poškodovani v času protestov proti policijskemu nasilju po smrti temnopoltega Georgea Floyda, ki ga je 25. maja v Minneapolisu ubil policist.

Medtem ko demokrati igrajo na karto poenotenja Amerike in opolnomočenja rasnih manjšin, se je Trump odločil, da bo tako kot leta 2016 ponovno stavil vse na bele volivce, ki jih je strah sprememb, ko se bela večina počasi spreminja v belo manjšino.

Bidna ne more prikazati kot skrajnega levičarja, saj to ni in to ve večina Američanov, zato ga predstavlja kot lutko, s katero bo skrajna levica upravljala. Zaradi tega bi z izvolitvijo Bidna po Trumpovih trditvah Amerika postala leglo socializma, saj naj bi Biden nameraval "odpreti meje za kriminalce, ukiniti policijo, indoktrinirati otroke, očrniti junake in odvzeti energijo".

"Bidnova zmaga bo zamenjala ameriško svobodo z levičarskim fašizmom," je dejal Trump in malce zamešal pojme. Ponovno je skušal prikazati 77-letnega Bidna kot senilnega starca, ki niti ne ve, kje je Minnesota.

nDU_EdC5r2w

Predsedniški kandidati nasprotne stranke so doslej v sodobni zgodovini v času nasprotnikove konvencije mirovali in čakali na svojo priložnost. Trump se je odločil, da bo imel nastope vsak dan demokratske konvencije in v ponedeljek je dejal, da nima izbire, ker so mediji sovražni do njega. V Wisconsinu je še dejal, da lahko demokrati zmagajo edino s prevaro.

S čustvenim pozivom Američanom, naj vrnejo državo k dostojnosti in ob zavedanju, da je številni zaradi njene barve kože pač na žalost ne bodo poslušali, pa je prvi dan konvencije sklenila Michelle Obama. Posvarila je, da če ljudje mislijo, da slabše ne more biti, potem se motijo.

Czn0nxFNy0Q

"Trump je imel več kot dovolj časa, da se dokaže, vendar očitno ni kos nalogi," je dejala in pozvala ljudi, naj volijo, kot da jim gre za življenje. "Poznam Joeja. Je dostojen človek, ki ga vodi vera in posluša. Govoril bo resnico in zaupa znanosti," je med drugim dejala o svojem "prijatelju" Bidnu.