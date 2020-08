Aplikacijo #OstaniZdrav si je naložilo skoraj 5000 prebivalcev

© gov.si

Aplikacijo #OstaniZdrav, ki je uporabnikom naprav s sistemom android na voljo od ponedeljka, si je že naložilo okoli 5000 prebivalcev, je navedel minister za javno upravo Boštjan Koritnik. Znova je poudaril, da aplikacija ne uporablja lokacijske informacije, se pa boji, da bomo potrebovali tudi aplikacijo, ki bo obvezna in na kateri že delajo. Aplikacijo so sicer pripravili tudi za uporabnike naprav z operacijskim sistemom iOS, zanje pa bo v Applovi spletni trgovini predvidoma na voljo do konca avgusta, saj preverjanja tam trajajo nekoliko dlje, je pojasnil minister.

Koritnik je na včerajšnji vladni novinarski konferenci demonstriral, kako se opravi prenos aplikacije preko spletne trgovine. Od ponedeljka od 16. ure do 13. ure v torek si jo je po njegovih navedbah namestilo 4982 uporabnikov.

Pojasnil je, da je aplikacija na voljo v štirih jezikih: slovenskem, italijanskem, madžarskem in angleškem. V primeru, da je v prevzetih nastavitvah telefona operacijski sistem nastavljen v angleščini, se bo tudi aplikacija ob prvi uporabi avtomatsko odprla v angleščini, a si lahko uporabnik v nastavitvah znotraj aplikacije jezik nato poljubno nastavi.

Koritnik je znova poudaril, da pri aplikaciji ne gre za sledenje, saj nima dostopa do lokacijskih podatkov, prav tako nima dostopa do telefonskega imenika oziroma drugih podatkov na telefonu, iz katerih bi se lahko razbrala identiteta uporabnika. Na vprašanje, zakaj aplikacija ob namestitvi zahteva vklop lokacije, je odgovoril, da aplikacija sicer uporabnika vpraša, ali vklopi lokacijo, a geolokacijskih podatkov ne uporablja.

Ob srečanju z drugim uporabnikom bosta pametna telefona med seboj samodejno izmenjala naključni oddajni kodi preko tehnologije bluetooth, poleg te kode pa se na telefonu beležita samo še čas trajanja srečanja in oddaljenost med telefonoma. Naključne oddajne kode se ravno zaradi varnosti spreminjajo vsakih deset minut, brišejo pa se po 14 dnevih, je še pojasnil minister. Ob tem je opozoril, da bo aplikacija učinkovita le, ko bo imel uporabnik vklopljen bluetooth.

Koritnik je znova poudaril, da pri aplikaciji ne gre za sledenje, saj nima dostopa do lokacijskih podatkov, prav tako nima dostopa do telefonskega imenika oziroma drugih podatkov na telefonu, iz katerih bi se lahko razbrala identiteta uporabnika.

Državljane je pozval, da si aplikacijo namestijo v čim večjem številu. Poudaril je, da je njena uporaba pomembna in smiselna, ko smo še zdravi. V primeru, ko smo okuženi z novim koronavirusom, o tem prostovoljno obvestimo uporabnike aplikacije, s katerimi smo se srečali, in sicer preko naključnih oddajnih kod, ki ne razkrivajo identitete.

Minister uporabnikom tudi priporoča, da si nastavijo prednostno delovanje aplikacije v ozadju, s čimer omogočijo, da obvestilo o morebitnem stiku z okuženim dobijo tudi, če v tistem trenutku aplikacije nimajo odprte. Od danes pod okriljem ministrstva za javno upravo deluje tudi enotni klicni center za dodatno tehnično pomoč v zvezi z aplikacijo, in sicer za klice iz Slovenije na telefonski številki 080 17 87, iz tujine pa 01 478 75 57. Vprašanja po elektronski pošti lahko uporabniki pošljejo na naslov ekc@gov.si.

S povezljivostjo aplikacije #OstaniZdrav s podobnimi aplikacijami v drugih državah se po ministrovih besedah trenutno ne ukvarjajo, sledijo pa razvoju v tujini. Če bodo v Nemčiji, od koder smo prevzeli tudi osnovno aplikacijo, razvili vmesnik za povezljivost, ga bodo v najhitrejšem možnem času uvedli tudi pri nas.