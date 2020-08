Uvedba karantene konec tega tedna

Vlada bo odločitev za osebe, ki bodo v Slovenijo vstopale iz Hrvaške, sprejela v četrtek zvečer

Vladni govorec za covid-19 Jelko Kacin je napovedal, da bo vlada odločitev o uvedbi karantene za osebe, ki bodo v Slovenijo vstopale iz Hrvaške, sprejela v četrtek zvečer. Ljudem želijo dati lčas, da se pravočasno vrnejo domov, a je realno pričakovati, da se bo ta čas iztekel pred začetkom prihodnjega tedna, je povedal na novinarski konferenci.

Glede na podatke o številu uvoženih primerov okužbe z novim koronavirusom iz Hrvaške v zadnjem tednu in zlasti v zadnjih dneh je po Kacinovih besedah treba sprejeti ukrepe, da bi ta uvoz omejili. Ali bo karantena veljala za vse, ki bodo prišli iz Hrvaške, ali bo omejena starostno ali lokacijsko na najbolj problematične županije ter ali bi pred karanteno zadostoval negativni test, še ni znano, je povedal uradni govorec.

O tem se bodo danes pogovarjali na sestanku vlade s stroko na Brdu pri Kranju, kjer bodo pretehtali več vidikov in sprejeli ustrezno rešitev oz. primerne ukrepe. Kacin pričakuje, da bodo ukrepi "targetirani, odmerjeni in selektivni".

Nato bo vlada v četrtek zvečer sprejela odločitev, medtem ko bodo ljudem pred začetkom uveljavitve karantene dali na voljo nekaj dni časa, da se vrnejo v domovino. A pričakuje, da bi lahko bila karantena uvedena konec tedna. Takrat bodo policisti na meji v sodelovanju z zdravstveno stroko morali avtomatično odrediti karanteno ob vstopu v državo.

Kacin je poudaril, da dnevno spremljajo razmere pri sosedih in v ostalih žariščih na Balkanu. Vnosi okužb iz Hrvaške - teh je bilo v ponedeljek glede na trenutne epidemiološke podatke 12 - pa izvirajo iz Paga, Vodic, Biograda na moru, Makarske in nekaj tudi s Hvara, je navedel. Velika večina jih je starih od 15 do 35 let.

Na vprašanje, ali bi Slovenija umaknila Hrvaško z rdečega seznama držav, če bi tam popolnoma prepovedali obratovanje nočnih lokalov, kjer naj bi se najbolj širile okužbe, pa je dejal, da bi Slovenija pozdravila kakršno koli omejitev, ki bi pripomogla omejevanju širjenja virusa.

Glede možnosti, da bi namesto karantene ob vstopu v državo zadostoval negativni test na okužbo z novim koronavirusom, pa je dejal, da so se slovenski turisti na Hrvaškem doslej izogibali zdravstvenim ustanovam, kjer jemljejo brise in dajejo potrdila o okuženosti.

Povedal je tudi, da število vnesenih okužb v Slovenijo pomembno vpliva na našo epidemiološko sliko. Medtem ko bi bilo efektivno reprodukcijsko število v Sloveniji, ki kaže, na koliko ljudi prenese okužbo en okuženi, brez vnesenih okužb 0,68, pa je skupaj z vnesenimi primeri 1,24.