Hebrejski rokopisi in knjiga urokov

Hebrejski rokopisi

© The Beitish Library

V Britanski knjižnici v Londonu bodo 1. septembra za širšo javnost odprli razstavo izbora hebrejskih rokopisov, s katero zaključujejo obsežen projekt digitalizacije zbirke hebrejskih rokopisov. Vanjo bo vključena tudi knjiga urokov, ki, vsebuje uroke za najrazličnejše priložnosti: kako ubežati demonom, za varno potovanje in uspešno ljubezensko življenje, pa tudi za reševanje bolj vsakdanjih težav, kot so vročina, driska ali kaj storiti, če nekdo pomotoma pogoltne kost. Drobna knjižica iz 16. stoletja vsebuje skupaj 125 receptov, pozornost pa zbujajo tudi očarljive dekoracije.

V knjižnici se po pisanju spletnega portala ponašajo z bogato in pestro zbirko več kot 3000 hebrejskih rokopisov, ki so jo v sklopu šestletnega projekta uspeli digitalizirati le malo pred zaustavitvijo javnega življenja zaradi epidemije novega koronavirusa.

"Šlo je za izjemno zahteven in naporen projekt in ponosni smo, da smo ga uspeli končati," je povedala kustosinja Ilana Tahan. "Želeli smo ga proslaviti z razstavo izbranih rokopisov, od katerih bi javnost nekatere imela priložnost videti prvič," je dodala.

Razstava, ki bi jo morali odpreti že marca, se bo za člane knjižnice odprla šele ta teden, za širšo javnost pa 1. septembra. Na ogled bo približno 40 rokopisov, najstarejši datirajo v 10. stoletje, tematsko pa segajo od znanosti, vere in prava pa do glasbe, filozofije, alkimije in kabale.

Med zanimivejšimi eksponati na razstavi spletni portal izpostavlja še listine, povezane s srednjeveškim judovskim filozofom, zdravnikom, rabinom, teologom, pravnikom, logikom, matematikom, astronomom in astrologom Mojzesom Majmonidom (1135-1204). Na tisoče Judov mu je pisalo ter ga prosilo za nasvete, eno od tovrstnih pisem pa bo vključeno tudi v razstavo.

MF2yZXFzlSs

Odprtje razstave hebrejskih rokopisov je nov korak v sklopu ponovnega odpiranja Britanske knjižnice za obiskovalce po zaprtju zaradi pandemije. Kot piše spletni portal, bodo sicer 1. septembra ponovno odprli tudi Galerijo zakladov, kjer med drugim hranijo skicirko velikana italijanske renesanse Leonarda da Vincija.

Razstava bo na ogled do 11. aprila 2021.