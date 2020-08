Društvo je upravičeno opozarjalo na nedoslednosti v projektu HE Mokrice

Društvo s statusom nevladne organizacije v javnem interesu na področju ohranjanja narave sme kot stranski udeleženec v presoji vpliva naložb na okolje zagovarjati interese varovanih vrst in habitatov

Minister za okolje in prostor Andrej Vizjak je 18. julija v intervjuju za Dnevnik dejal, da društvo za preučevanje rib zlorablja zakonodajo s tem, ko nasprotuje hidroelektrarni Mokrice in išče upravne nedoslednosti pri pridobivanju soglasja za njeno gradnjo.

Arso je julija 2018 za projekt sicer že izdal okoljevarstveno soglasje, a je društvo za preučevanje rib v postopku odkrilo nepravilnosti in vložilo tožbo na upravno sodišče. To je ugotovilo, da je Arso društvu onemogočil dostop do študij o stanju ribjih vrst in habitatov, kar je bistvena kršitev upravnega postopka. Arsu je naložilo, da mora o izdaji soglasja odločati še enkrat.

Na pravno-informacijskem centru nevladnih organizacij (Pic) so pojasnili, da društvo za preučevanje rib pošteno uveljavlja svoje pravice, če brani interese zavarovanih vrst, živali in habitatov. Društvo ima status nevladne organizacije v javnem interesu na področju ohranjanja narave, kar mu omogoča sodelovanje v postopkih presoje vplivov na okolje z namenom varovanja ribjih vrst, torej tudi v primeru projekta HE Mokrice. Če bi sodišče menilo, da gre pri uveljavljanju pravnih sredstev za zlorabo, bi se o tem tako tudi izreklo.

Minister Andrej Vizjak je za časnik Dnevnik zatrdil, da ni več aktualno vprašanje, ali bo projekt HE Mokrice izveden, temveč le, kako bo izveden. Enako sta za Razkrinkavanje.si zatrdila investitorja, državni Hess in Infra. Na Picu pa so bili jasni, da projekt brez okoljevarstvenega soglasja ne more dobiti gradbenega dovoljenja, brez tega pa se nadaljnje izvajanje projekta ustavi.

Upravno sodišče je pritrdilo argumentom društva za preučevanje rib, da je Arso z onemogočanjem dostopa do študij o stanju rib kršil določbe upravnega postopka, brez veljavnega okoljevarstvenega soglasja pa projekt ne more dobiti gradbenega dovoljenja.

