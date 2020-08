Hrvaška na rdečem seznamu

O morebitni uvrstitvi Hrvaške na rdeči seznam se je ob stalnem slabšanju epidemiološke slike pri južnih sosedih govorilo že več dni

Mejni prehod Obrežje

© Wikipedia

Vlada bo danes Hrvaško uvrstila na rdeči seznam držav z znatnim tveganjem za okužbo z novim koronavirusom. Vse, ki bodo od petka naprej odšli na Hrvaško, čaka ob povratku 14-dnevna karantena, tisti, ki so že tam, pa bodo imeli nekaj dni za vrnitev. Po seji bo več znanega tudi o možnosti, da bi s 1. septembrom v šolo odšli vsi učenci in dijaki.

O morebitni uvrstitvi Hrvaške na rdeči seznam se je ob stalnem slabšanju epidemiološke slike pri južnih sosedih govorilo že več dni. Konkretno pa je takšen ukrep na sredini novinarski konferenci naznanil vladni govorec za covid-19 Jelko Kacin.

Vse, ki bodo od petka odšli na dopust na Hrvaško, čaka ob povratku 14-dnevna karantena. Medtem bodo tisti, ki trenutno dopustujejo na Hrvaškem, za povratek imeli na voljo ves konec tedna, po potrebi tudi ponedeljek.

Po Kacinovih besedah je dejstvo, da se razmere na Hrvaškem dramatično slabšajo. Podatki o okuženih govorijo o tem, da so razmere resnično slabe in se bo Hrvaška sama uvrstila na rdeči seznam, je v izjavi medijem na Brdu pri Kranju povedal Kacin. Razmere so tako slabe, da nam ne ostane nič drugega, kot da državljane pozovemo, naj se čim prej vrnejo iz nevarne države, je opozoril.

Hrvaško ministrstvo za turizem je v sredo zavrnilo Kacinove navedbe, da so razmere na Hrvaškem dramatične. Pristojnim institucijam v drugih državah bodo še naprej skušali dajati točne informacije o razmerah, na podlagi katerih Hrvaško uvrščajo na sezname varnih oz. nevarnih držav, so dodali.

Po napovedih ministrice za izobraževanje, znanost in šport Simone Kustec bo danes tudi več znanega o možnosti, da bi 1. septembra v šolo ob upoštevanju ukrepov odšli vsi učenci in dijaki. To je v sredo na Brdu pri Kranju napovedala ministrica, če se le epidemiološka slika v prihodnjih 14 dneh ne bo bistveno poslabšala. Na seji bo minister za zdravje Tomaž Gantar predstavil celovito epidemiološko oceno, na tej podlagi pa bodo sprejeli odločitev.

Na dnevnem redu seje je tudi predlog uredbe o zagotovitvi javnih sredstev za financiranje dodatnih kadrov pri izvajalcih socialnovarstvene storitve institucionalnega varstva v javni mreži. Uredba naj bi zagotovila 31 milijonov evrov za kadrovsko krepitev socialnovarstvenih zavodov. Uredba bo določila metodologijo ocenjevanja potreb, pogoje in postopek dodelitve sredstev.