Dlaka v enem od dveh gnilih jajc

Na dan prihajajo prvi dokumenti, ki kažejo, da vnaprejšnje odtegnitve zdravljenja oskrbovancev domov za starejše občane v bolnišnici niso bile plod napačnega razumevanja navodil ministrstva

© Uroš Abram

V monolitnem stališču stroke in ministrstva za zdravje, da je bilo pri obravnavi stanovalcev domov za starejše občane med epidemijo covid19 vse v najlepšem redu, se je razkrila razpoka. Po posredovanju informacijske pooblaščenke je slovenski Amnesty International pridobil zapisnik etične komisije bolnišnice Šempeter pri Gorici, o katerem se je šušljalo, da je bil kritičen do te obravnave. Zapisnik, ki ga je prvi obelodanil Dnevnik, razkriva stališče komisije, da obrazec »Presoja konzilija o opustitvi/prenehanju medicinsko neutemeljenega zdravljenja« ni primeren. Komisija je zapisala, da je etično in pravno sporno vnaprej sprejemati odločitve o zdravljenju oskrbovancev brez njihove vednosti in vednosti njihovih svojcev. Mnenje je oprla na dopis, ki jim ga je poslala državna koordinatorica paliativne oskrbe dr. Mateja Lopuh. Žal je kritika ozko omejena: komisija se je distancirala samo od obrazca, ki so ga domnevno pripravili regijski koordinatorji, ne pa tudi od navodil in obrazca ministrstva. Ali so torej med temi dokumenti razlike? Lopuhova in etična komisija trdita, da so.