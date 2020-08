Yoko Ono poziva k skupnim sanjam

Delo Dream Together izraža močno sporočilo upanja in poziva k enotnosti

Metropolitanski muzej umetnosti

© metmuseum.org

Po petmesečnem zaprtju zaradi epidemija, bo Metropolitanski muzej umetnosti (Met) v New Yorku vrata ponovno odprl 29. avgusta. Že od 20. avgusta pa težko pričakovani dogodek napoveduje instalacija na pročelju, pod katero se podpisuje še vedno aktivna 87-letna japonska umetnica Yoko Ono. Z delom Dream Together vdova Johna Lennona svet poziva k skupnim sanjam.

Na spletni strani Meta piše, da so se prvič v zgodovini odločili, da bodo prostor, ki ga sicer namenjajo najavam razstav, ponudili na razpolago umetninam. "Delo Yoko Ono Dream Together izraža močno sporočilo upanja in poziva k enotnosti. Ustvarjeno je bilo kot odziv na globalno krizo zaradi covida-19," so dodali.

Umetnina je pred muzejem razstavljena v sožitju z instalacijo bronastih kipov The New Ones, Will Free Us kenijske umetnice Wangechi Mutu.

Instalacijo, namenjeno tudi ali predvsem mimoidočim, sestavljata plakata bele barve. V črni barvi na enem v angleščini piše sanjaj, na drugem pa skupaj. Umetnina je pred muzejem razstavljena v sožitju z instalacijo bronastih kipov The New Ones, Will Free Us kenijske umetnice Wangechi Mutu. Kot so še zapisali v Metu, deli prinašata močno in ganljivo sporočilo za prihodnost.

Pred dobrim tednom je guverner Andrew Cuomo sporočil, da bodo po petmesečnem zaprtju zaradi epidemije newyorški muzeji, galerije in druge kulturne ustanove s 24. avgustom lahko ponovno sprejeli obiskovalce. Pri obisku umetniških institucij bodo obvezne obrazne maske, vstopnice bodo časovno razporejene, zasedenost pa bo lahko le 25-odstotna, je zapisal na Twitterju.