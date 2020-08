Prepoved sprememb v ameriški pošti pred volitvami

Ameriški predsednik Donald Trump je že zagrozil z vetom na zakon, za katerega pa je malo verjetno, da bo potrjen tudi v senatu

Ameriški predstavniški dom je potrdil predlog zakona, ki predvideva 25-milijardno pomoč pošti, obenem pa prepoveduje vsakršne spremembe delovanja pošte do konca novembrskih predsedniških volitev. Ameriški predsednik Donald Trump je že zagrozil z vetom na zakon, za katerega pa je malo verjetno, da bo potrjen tudi v senatu.

Ameriški predsednik Donald Trump je po glasovanju tvitnil, da so predstavniki pošte že večkrat izjavili, da ne potrebujejo denarja in da sprememb ne bo. Po njegovem mnenju gre za demokratsko potegavščino s 25 milijardami dolarjev za politične namene. Zagrozil je tudi z vetom na zakon, za katerega pa je tudi sicer malo verjetno, da bo glasovanje prestal tudi v senatu z republikansko večino.

Prvi mož ameriške pošte Louis DeJoy je zadnje tedne ukinil nadure poštarjem, odstranjeval poštne nabiralnike in sortirne stroje, ukinjal dostave izven delovnega časa in opozoril zvezne države, da vse glasovnice po pošti ne bodo prišle pravočasno do volilnih komisij. Po ostrih kritikah, da ovira proces volitev, je ustavil vse spremembe v delovanju pošte do konca splošnih volitev 3. novembra.

Demokrati donatorja predsednika ZDA Donalda Trumpa obtožujejo, da želi sabotirati volitve po pošti, ki se jih bo letos zaradi pandemije novega koronavirusa udeležilo veliko več Američanov kot ponavadi.

Trump na drugi strani dvomi v poštenost volitev po pošti in trdi, da gre za prevaro, ki koristi demokratom. Demokrati so Trumpov odnos do pošte izkoristili kot predvolilno temo. Med drugim trdijo, da predsednik zaradi želje po novem mandatu ovira dostavo pokojnin upokojencem in zdravil veteranom.

Tako demokrati kot republikanci priznavajo, da večja volilna udeležba ponavadi koristi demokratom in Trump naj bi glede na ankete, v katerih zaostaja za demokratom Jospehom Bidnom, želel poskrbeti, da bo čim manj demokratskih volivcev lahko pravočasno oddalo svoje glasove.