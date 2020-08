Podpora Janševi vladi še naprej pada

Z julijskih 39,4 odstotka je padla na 37,4 odstotka, med strankami pa kljub temu vodi SDS

Janez Janša

© Borut Krajnc

Po javnomnenjski raziskavi, ki jo je za POP TV izvedla Mediana, podpora vladi Janeza Janše pada že četrti mesec zapored, med strankami pa kljub temu še vedno vodi SDS. Podpora vladi je z julijskih 39,4 odstotka padla na 37,4 odstotka. S 50,4 odstotka na 53 odstotkov pa se je povišal delež tistih, ki dela vlade ne podpirajo. Neopredeljenih je 9,6 odstotka anketiranih.

Delo državnega zbora podpira 31,9 odstotka vprašanih, ne podpira pa ga 54,6 odstotka vprašanih, 13,4 odstotka anketirancev je bilo neopredeljenih.

Med strankami še vedno vodi SDS. Če bi bile volitve danes, bi zanjo glasovalo 18,2 odstotka (julija je bila pri 17,4 odstotkih) vprašanih. Na drugem mestu je LMŠ dohitela SD, vsako je podprlo 9,5 odstotka anketiranih. LMŠ je sicer julija podprlo 8,1 odstotka vprašanih, SD pa 12,3 odstotka. Na četrtem mestu je Levica z osemodstotno podporo (julija 9,2 odstotka), na petem pa NSi s 4,5-odstotno podporo (3,8 odstotka).

Sledijo DeSUS, ki ji je podpora z julijskih 2,3 odstotka zrasla na 3,7 odstotka, SNS s triodstotno podporo (2,1 odstotka), neparlamentarna SLS z 1,9-odstotno podporo (2,3 odstotka) in SAB z 1,7-odstotno podporo (2,4 odstotka). Na spodnjem delu lestvice so še Piratska stranka in Dobra država z 1,2-odstotno podporo ter Zeleni Slovenije in SMC z 1,1-odstotno podporo.

Med neopredeljenimi je 15,3 odstotka vprašanih, ki ne vedo, katero stranko bi volili, če bi bile volitve to nedeljo. Še 14,5 odstotka jih ne bi volilo nobene stranke, 3,2 odstotka pa jih ni želelo odgovoriti.

Na prvem mestu lestvice najbolj priljubljenih slovenskih politikov ostaja predsednik republike Borut Pahor, na drugem mestu je ponovno minister za zdravje Tomaž Gantar. Tretje mesto tokrat pripada evropskemu komisarju za krizno upravljanje Janezu Lenarčiču, četrto pa evropski poslanki in predsedujoči SD Tanji Fajon.

Sledijo evropska poslanka Ljudmila Novak, predsednik NSi in obrambni minister Matej Tonin, predsednik LMŠ Marjan Šarec in zunanji minister Anže Logar. Med deset najbolj priljubljenih politikov sta se uvrstila še predsednik državnega zbora Igor Zorčič in premier Janez Janša. Največji padec na avgustovski lestvici je na 14. mestu zabeležila predsednica DeSUS in kmetijska ministrica Aleksandra Pivec. Na 20. mestu pa lestvico ponovno zaključuje predsednik SMC in gospodarski minister Zdravko Počivalšek.

V anketi je sodelovalo 714 ljudi.