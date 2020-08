Začetek republikanske konvencije

Danes bodo svojo konvencijo začeli tudi republikanci, ki bodo potrdili kandidaturo Donalda Trumpa za nov štiriletni predsedniški mandat

Donald Trump

© Flickr

Potem ko so demokrati minuli teden na nacionalni konvenciji potrdili predsedniško kandidaturo Josepha Bidna, bodo svojo konvencijo danes začeli tudi republikanci, ki bodo potrdili kandidaturo Donalda Trumpa za nov štiriletni predsedniški mandat. Demokratska konvencija je tehnično potekala v Milwaukeeju, vendar zaradi pandemije novega koronavirusa dejansko virtualno.

Podobno bo tudi z republikanci, čeprav ne povsem. Biden je v času konvencije ostal v Delawaru, Trump pa namerava danes obiskati prizorišče v Charlottu v Severni Karolini, govor, s katerim bo uradno sprejel nominacijo, pa bo imel v četrtek pred Belo hiše.

Organizatorji republikanske konvencije imajo načrt, kako naj bi vse skupaj potekalo, vendar morajo računati na Trumpovo nepredvidljivost. Za zdaj naj bi bilo jasno to, da se namerava vklopiti v dogajanje vsak dan konvencije, ne ve pa se še, ali bo to počel v živo ali na daljavo. Prvi dan naj bi ga spremljala hči in svetovalka Ivanka Trump.

Glavna tema konvencije bo Čaščenje velike ameriške zgodbe, ki bo po dnevih razdeljena v Deželo obljube, v torek bo naslov Dežela priložnosti, v sredo Dežela herojev in v četrtek Dežela veličine. Tako kot pri demokratih Biden, pa bo v ospredju pozornosti pri republikancih seveda Trump, čigar kandidaturo bodo potrdili danes. Po napovedih organizatorjev bo to storilo okrog 300 delegatov, ki se bodo zbrali v živo v Charlottu.