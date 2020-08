Znanstveniki dokazali ponovno okužbo z novim koronavirusom

Potrdili so jo pri 33-letnem moškem, ki se je z novim koronavirusom prvič okužil spomladi, nato pa je bil na testu znova pozitiven štiri mesece kasneje po avgustovskem izletu v Španijo

V Hongkongu so znanstveniki po lastnih navedbah kot prvi na svetu dokazali, da se je bolnik, ki je ozdravel po covidu-19, že po nekaj mesecih znova okužil z novim koronavirusom. Kljub nekaterim predvidevanjem v tej smeri dokaza o ponovni okužbi tako hitro po prestani bolezni doslej še ni bilo, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Ponovno okužbo so potrdili pri 33-letnem moškem, ki se je z novim koronavirusom prvič okužil spomladi, nato pa je bil na testu znova pozitiven štiri mesece kasneje po avgustovskem izletu v Španijo. Tam se je okužil z drugim sevom novega koronavirusa, kar dokazuje, da pri njem ne gre zgolj za ponovitev prve spomladanske infekcije.

Kot so v ponedeljek na Twitterju pojasnili znanstveniki iz hongkonške univerzitetne bolnišnice, njihove ugotovitve kažejo, da "je lahko imunost po naravni okužbi kratkotrajna".

Načeloma naj bi veljalo, da so bolniki, ki okrevajo po covidu-19, vsaj nekaj časa imuni na ponovno okužbo, so pa medtem že pri več bolnikih dokazali, da se začne raven protiteles proti novemu koronavirusu po nekaj mesecih nižati.

"Naši izsledki nakazujejo, da utegne novi koronavirus v globalni populaciji ostati, tako kot to velja za druge običajne s prehladom povezane koronaviruse, tudi če bolniki preko okužbe po naravni poti pridobijo imunost nanje," pojasnjujejo v Hongkongu.

Zato bi morali tudi tisti, ki so okrevali po covidu-19, spoštovati zaščitne ukrepe, kot so nošenje zaščitnih mask in ohranjanje medsebojne razdalje ter, ko bo to mogoče, razmisliti o cepljenju.

Od prvega izbruha novega koronavirusa je minilo več kot pol leta, a glede njega še vedno obstaja precej neznank. Posebej o možnostih ponovne okužbe zaenkrat ni veliko znanega, saj so imeli znanstveniki doslej le malo priložnosti za raziskave na ljudeh, ki so se z njim okužili dvakrat, piše dpa.

Tokratno raziskavo hongkonških znanstvenikov je, kot so se ti pohvalili, že sprejela mednarodna medicinska revija Clinical Infectious Diseases.

Ugotovitve znanstvenikov iz Hongkonga je za čerajšnje Odmeve na TV Slovenija že komentirala tudi vodja slovenske vladne skupine za covid-19 Bojana Beović. Kot je dejala, strokovnjaki v bistvu že ves čas čakajo na tovrstna poročila, saj jih skrbi kratkotrajna imunost po preboleli bolezni covid-19. Koronavirusi - z izjemo virusa, ki je povzročal sars - namreč praviloma ne puščajo dolgotrajne imunosti, je pojasnila.

Gre torej za "do neke mere pričakovano", a vendarle "slabo novico", še posebej v trenutku, ko se pričakuje učinkovito cepivo, ki naj bi rešilo epidemijo, je dejala.