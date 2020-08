Dodatna sredstva za premostitev krize

Britanska vlada je za pomoč glasbenim prizoriščem namenila dodatno podporo v višini 1,1 milijona funtov

Liverpool Olympia

© Flickr

Britanska vlada je za pomoč glasbenim prizoriščem, ki so zaradi pandemije novega koronavirusa zaprta od sredine marca, pri čemer mnogim grozi, da jih sploh ne bodo več odprli, namenila dodatno podporo v višini 1,1 milijona funtov. Posamezna prizorišča bodo prejela od 1000 do 80.000 funtov. Med prejemniki sta denimo The Troubadour v Londonu, kjer sta med drugim nastopila Adele in Ed Sheeran, ter The Jacaranda v Liverpoolu, kjer so svoje zgodnje koncerte odigrali The Beatles. V povprečju bodo za posamezno prizorišče namenili 25.000 funtov

Minister za kulturo, medije in šport Oliver Dowden je prejšnji mesec predstavil načrt za ustanovitev 1,57 milijarde funtov vrednega sklada za pomoč kulturi, pri čemer bi 2,25 milijona namenili za pomoč glasbenim prizoriščem. Ta znesek so sedaj povečali na 3,36 milijone funtov, saj so potrebe zelo velike, pomoč pa bo prejelo 135 prizorišč.

"Toplo pozdravljamo sredstva iz omenjenega sklada, ki bodo rešila vsaj bližnjo prihodnost glasbenih prizorišč, medtem ko se dolgoročne rešitve še iščejo," je povedal Mark Davyd iz Music Venue Trust.

Kot je še povedal, sta ministrstvo za digitalizacijo, kulturo, medije in šport ter svet za umetnost hitro razumela, da velikemu številu glasbenih prizorišč grozi, da bi jih lahko zaprli za stalno.

Med prizorišči, ki bodo prejela najvišja sredstva, so londonski The Amersham Arms, Chalk v Brightonu ter londonska The Clapham Grand in že omenjeni The Troubadour s po 80.000 funti, Camp and Furnace v Liverpoolu z 79.600 funti, londonski The Dublin Castle z 78.583 funti in Liverpool Olympia z 73.900 funti. Omenjena sredstva so namenjena pokrivanju tekočih stroškov, vključno z najemninami.

Po pisanju BBC so sicer prireditve na zaprtih prizoriščih ponovno dovoljene ob upoštevanju medosebne razdalje. Nekatera glasbena prizorišča bodo tako lahko ponovno odprli, za mnoga pa prihodnost ostaja negotova.