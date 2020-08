Po nezaupnici Pivčeva ostaja na čelu DeSUS

Člani sveta DeSUS Aleksandri Pivec s 33 glasovi za in 19 proti izglasovali nezaupnico

Aleksandra Pivec

© Facebook

Na tajnem odločanju so člani sveta DeSUS predsednici Aleksandri Pivec s 33 glasovi za in 19 proti izglasovali nezaupnico. Po oceni predsednika sveta Tomaža Gantarja je tak izid znak, da imajo v stranki težave. Včeraj prekinjeno sejo bodo nadaljevali 9. septembra, do takrat pa bodo poskušali razčistiti dileme glede glasovanja o razrešitvi Pivčeve. Na septembrskem nadaljevanju seje je pričakovati pogovore o kongresu, in v DeSUS se strinjajo, da ga je treba sklicati čim prej.

Možnost glasovanja o razrešitvi Pivčeve je bila z razširitvijo dnevnega reda na mizi že včeraj, a je zaradi nasprotujočih si razlag, ali svet stranke to sploh lahko naredi, Gantar predlagal prekinitev seje. Predlog so člani sveta soglasno podprli.

Aleksandra Pivec po izglasovani nezaupnici sveta stranke za zdaj ostaja predsednica DeSUS. Prekinjeno sejo bodo nadaljevali 9. septembra, do takrat pa bodo poskušali razčistiti dileme glede glasovanja o njeni razrešitvi. Kongres v vsakem primeru ostaja neizbežen, ta bi lahko bil konec oktobra ali novembra.

Za čimprejšnji kongres se zavzema tudi Pivčeva, ki meni, da jo lahko razrešijo le delegati kongresa, ki so jo tudi imenovali za predsednico DeSUS. Člane je ob tem pozvala, da do takrat ostanejo mirni, dostojanstveni in naj ne odhajajo iz stranke. V vmesnem času do sklica kongresa sicer ne namerava odstopiti.

Za čimprejšnji kongres se zavzema tudi Pivčeva, ki meni, da jo lahko razrešijo le delegati kongresa, ki so jo tudi imenovali za predsednico DeSUS.

Na vprašanje, ali ni nezaupnica razlog za odstop, je Pivčeva odvrnila da bi rada slišala glas tistih, ki so jo izvolili. Sprejela je glasovanje o nezaupnici, odhod pa ponuja s kongresom, je dejala.

Kot je še povedala v izjavi za medije, je glede na to, kaj se je dogajalo pred sejo stranke, pričakovala vse možne rezultate. Ocenila je, da je bil velik tudi medijski pritisk, na katerega je članstvo občutljivo. Na začetku seje je bila, kot je dejala, nekoliko razočarana, saj je bila razprava "res burna", a se je sčasoma umirila. Po njeni oceni je bila seja izpeljana zelo korektno.

Če bo pristojna komisija odločila, da je glasovanje o razrešitvi predsednika stranke legitimno, bo to odločitev sprejela. "Vsi si želimo, da nimamo pravnih dilem," je poudarila.