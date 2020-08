Ustavno sodišče o odloku o začasni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi

Sredi aprila je sodišče že zadržalo del odloka, ki določa čas trajanja ukrepov, in vladi naložilo preverjanje upravičenosti ukrepov vsaj vsakih sedem dni

Trg republike, kjer je kolesarilo več tisoč ljudi

© Borut Krajnc

Ustavno sodišče bo danes ponovno obravnavalo pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti odloka o začasni prepovedi zbiranja na javnih mestih in gibanja zunaj občin, ki sicer ne velja več. Sredi aprila je sodišče že zadržalo del odloka, ki določa čas trajanja ukrepov, in vladi naložilo preverjanje upravičenosti ukrepov vsaj vsakih sedem dni.

Odlok o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin je vlada 29. marca sprejela kot enega od ukrepov za zajezitev širjenja koronavirusa, pri tem pa je bila deležna očitkov, da je omejitev gibanja na občino stalnega ali začasnega prebivališča neustavna.

Ustavno sodišče je sredi aprila zadržalo izvajanje 7. člena odloka, ki je določal čas trajanja omejitev in prepovedi gibanja, vendar brez časovne omejitve. Ustavni sodniki so takrat vladi naložili, da mora do končne odločitve redno presojati upravičenost ukrepov iz odloka, ob upoštevanju strokovnih razlogov ukrepe podaljšati, spremeniti ali odpraviti, o tem pa obvestiti javnost.

Na ustavnem sodišču so takrat ocenili, da je z delnim zadržanjem odloka, ki ne posega v vsebino odrejenih ukrepov, mogoče morebitne škodljive posledice za uresničevanje ustavnih pravic do gibanja in združevanja vsaj delno omejiti, po drugi strani pa se ogroženost prebivalstva zaradi bolezni na ta način ne poveča.

Kdo je pobudnik presoje, ni znano, saj so na njegovo pobudo identiteto na ustavnem sodišču prikrili.