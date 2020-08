Intenzivno, udarno, množično

Kam vodi prihodnost protestnega gibanja?

Represija oblast je tako nesmiselna, da država kani kaznovati tiste, ki so v začetku maja na asfalt prilepili papirnata stopala

© Gašper Lešnik

Prejšnji petek je bil v Ljubljani in še kje drugje po Sloveniji že osemnajsti zaporedni protivladni protest. Od 24. aprila so se njihova dinamika, tematika in udeležba večkrat spreminjale, a glavni cilj ostaja enak: vlada mora pasti. Čas, ko bi lahko koalicijski politiki še popravili svoja dejanja, je že davno minil. Ljudstvo ne pričakuje več, da bo poskušala vlada svoje delovanje preusmeriti, ga izboljšati in poskušati postaviti na pot solidarne, trajnostne sodobne družbe. Svojo priložnost je že zamudila. Ljudstvo pričakuje samo še to, da odstopi. Dokončno in za vedno. Zato se protestniki veselijo jeseni, ko se bo z dopusta vrnilo več sto tisoč ljudi in jim pomagalo spet obnoviti vrste. Čakajo, da se bodo pridružili več tisočim, ki so vsak petek vztrajali tudi v največji turistični sezoni, in jim sporočajo: »Mi smo še vedno tu in vztrajamo. Pridite in se borite z nami!« Ne nazadnje slovenski protestniki v uporu niso sami. Populisti in nacionalisti vzdigujejo glave po celotni Evropi in čas je, da se temu pojavu upremo, nadaljujejo protestniki. Zato jeseni sledi še več protestov, ki ne bodo potekali samo ob petkih.