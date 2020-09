Kam vodi prihodnost protestnega gibanja?

Intenzivno, udarno, množično

Represija oblast je tako nesmiselna, da država kani kaznovati tiste, ki so v začetku maja na asfalt prilepili papirnata stopala

© Gašper Lešnik

Prejšnji petek je bil v Ljubljani in še kje drugje po Sloveniji že osemnajsti zaporedni protivladni protest. Od 24. aprila so se njihova dinamika, tematika in udeležba večkrat spreminjale, a glavni cilj ostaja enak: vlada mora pasti. Čas, ko bi lahko koalicijski politiki še popravili svoja dejanja, je že davno minil. Ljudstvo ne pričakuje več, da bo poskušala vlada svoje delovanje preusmeriti, ga izboljšati in poskušati postaviti na pot solidarne, trajnostne sodobne družbe. Svojo priložnost je že zamudila. Ljudstvo pričakuje samo še to, da odstopi. Dokončno in za vedno. Zato se protestniki veselijo jeseni, ko se bo z dopusta vrnilo več sto tisoč ljudi in jim pomagalo spet obnoviti vrste. Čakajo, da se bodo pridružili več tisočim, ki so vsak petek vztrajali tudi v največji turistični sezoni, in jim sporočajo: »Mi smo še vedno tu in vztrajamo. Pridite in se borite z nami!« Ne nazadnje slovenski protestniki v uporu niso sami. Populisti in nacionalisti vzdigujejo glave po celotni Evropi in čas je, da se temu pojavu upremo, nadaljujejo protestniki. Zato jeseni sledi še več protestov, ki ne bodo potekali samo ob petkih.

Nekateri bodo radikalizirani, nekateri bodo potekali kje, kjer doslej še niso. Mreža se vsakodnevno širi, pravijo. Njihov namen je nadaljnje povezovanje z vedno novimi organizacijami, aktivističnimi mrežami in posameznimi aktivisti, intelektualci, žvižgači in vsemi drugimi, »ki jim je pomemben skupen boj proti fašizmu«. Spodbuditi želijo aktivizem in ozaveščenost o političnem dogajanju, ki vsak teden ponudi nove afere in nas tako sili, da pozabljamo na prejšnje. Da bi se spomin čim dlje ohranil in osveževal, bodo protestniki septembra objavili tudi novo spletno stran, ki bo namenjena vsebinam, predstavljenim na že izpeljanih in bodočih ljudskih skupščinah, na spletni strani bodo dostopne tekoče informacije o protestih, na časovnici pa bodo po posameznih tednih zabeležene odločitve vlade in s tem opozorila, da ljudstvo ni ničesar spregledalo ali na kaj res pozabilo. Njihov namen jeseni je še bolj razširiti glas upora, povišati ozaveščenost o političnem dogajanju in prikazati realno stanje slovenske družbe. Sveže politične ideje bodo predstavili in delili na novih skupščinah. »Nova normalnost ne sme ničesar pomesti pod preprogo, o dogajanju moramo razpravljati in si ne zatiskati oči,« so jasni. Sporočila si želijo podajati intenzivneje, udarneje, množičneje. Povečati želijo zanimanje medijev, saj opažajo, da poročanje iz tedna v teden postaja ohlapnejše. Namesto tega želijo protestniki odpirati nove teme. Med njimi je ponoven opomin na nezadostno obravnavanje okoljske problematike. Širjenje mreže protestnikov z novimi organizacijami bo zato po novem zajelo tudi Mlade za podnebno pravičnost in druge okoljske aktiviste. Napovedana sta že dva okoljska protesta. Protest s poudarkom na okoljski problematiki bo v sklopu petkovih protestov potekal že danes, nato pa spet vsaj še 19. septembra ob Soči in 25. septembra, ko se napoveduje globalni podnebni protest.