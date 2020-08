DeSUS podpira preiskavo KPK v zadevi Pivec

Potrdili resen sum kršitve zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, zato so uvedli preiskavo

Aleksandra Pivec

© Arhiv Mladine

V stranki DeSUS podpirajo začetek preiskave KPK v zadevi Pivec, saj se bo le tako celovito raziskalo vsa dejstva glede obiska kmetijske ministrice in predsednice DeSUS Aleksandre Pivec na Krasu in v Izoli, so sporočili iz stranke. Obenem so spomnili na nekatere primere sumov oškodovanja državnega premoženja, tudi v Slovenskih državnih gozdovih.

Na Komisiji za preprečevanje korupcije (KPK) so včeraj pojasnili, da so v predhodnem preizkusu potrdili resen sum kršitve zakona o integriteti in preprečevanju korupcije in uvedli preiskavo. Predsednik KPK Robert Šumi je pojasnil, da so preiskavo razširili na več oseb.

Gre za dve ločeni zadevi. Ena so njeni obiski, druga je Sript. O tem, kdo vse je preiskovan v primeru njenih obiskov, bo več znanega v trenutku, ko na KPK dobijo povratnice od udeleženih v postopku. To bo verjetno naslednji teden. Kot sem razumel na novinarski konferenci, bodo to potem tudi sami sporočili javnosti.

V DeSUS preiskavo podpirajo. "Z zaključkom celovitega in strokovno neodvisnega postopka bo najbrž konec z manipulacijami ter nečloveškimi medijskimi in političnimi pritiski, ki jih je v zadnjem obdobju deležna Aleksandra Pivec," so navedli v stranki.

V izjavi za medije so se dotaknili tudi dogajanja v družbi Slovenski državni gozdovi. Kot so navedli, jih zelo žalosti, da glede zaskrbljenosti, ki jo je ministrica izrazila nad medijskimi informacijami o hudih kriminalnih dejanjih v družbi Slovenski državni gozdovi, ni bilo tako nobenega medijskega odziva.

Kot resorna ministrica je Pivec javno pozvala kriminalistično policijo, Nacionalni preiskovalni urad, državno tožilstvo in računsko sodišče, naj čim prej raziščejo morebitna kazniva dejanja in tako zaščitijo interes države pred morebitnim več deset milijonskim oškodovanjem državnega premoženja.

Pivec se na uvedbo preiskave za zdaj ni odzvala, so pa na kmetijskem ministrstvu za STA potrdili, da je bolniško odsotna. Kot so pojasnili, je ministrico v četrtek obšla slabost in so jo odpeljali na urgenco. So pa dodali, da je izjava, ki so jo medijem posredovali iz DeSUS, usklajena tudi z njenimi stališči.

Vodja poslanske skupine DeSUS Franc Jurša pa je dejal le, da je bila odločitev KPK za uvedbo preiskave pričakovana. Kot je zatrdil, pa njihovega odklonilnega odnosa do Pivčeve končna presoja KPK ne bo spremenila, kakršna koli že ta bo. Poslanska skupina je sicer predsednico že pred časom enotno pozvala k odstopu.

Svet stranke ji je pred dnevi izglasoval tudi nezaupnico, vendar Pivec za zdaj ostaja predsednica stranke, saj želijo v DeSUS razčistiti pravne dileme glede vloge sveta pri razreševanju vodstva stranke. Sejo sveta bodo nadaljevali 9. septembra.