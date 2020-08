Melania Trump ni hotela v Belo hišo, dokler ne zamenjajo stranišč

Gre za novo razlago zamude prve dame pri selitvi v Washington po prisegi Donalda Trumpa januarja 2017

Melani Trump

© Wikimedia Commons

Nekdanja sodelavka in prijateljica Melanie Trump iz New Yorka Stephanie Winston Wolkoff v knjigi Melania in jaz: Vzpon in padec mojega prijateljstva s prvo damo, ki bo izšla 1. septembra, trdi, da je Trumpova leta 2017 odklonila selitev v Belo hišo, dokler tam ne zamenjajo stranišč. Gre za novo razlago zamude prve dame pri selitvi v Washington po prisegi Donalda Trumpa januarja 2017. Uradno je Melania Trump ostala v New Yorku zato, da počaka s sinom Barronom do konca šolskega leta.

Novinarka Washington Posta Mary Jordan v svoji knjigi o prvi dami ZDA trdi, da je bila zamuda posledica pogajanj o predporočni pogodbi med njo in Trumpom, v katerih je Melania od moža izsilila, da njunemu sinu Barronu nameni več denarja in boljši status v veliki družini.

Wolkoffova, ki je znana po organizacijah prestižnega plesa Metropolitanske opere, pravi, da sta se z Melanio Knavs spoznali že leta 2003 v New Yorku. Počilo je potem, ko so jo najeli za organizacijo Trumpovih inavguracijskih slovesnosti ter jo obtožili finančnih nepravilnosti, Melania je stala ob strani svojemu možu, kar je pomenilo konec njunega prijateljstva, hkrati pa se je odprla priložnost za novo knjigo o Trumpovih.

Stephanie Winston Wolkoff piše, da je Melania Trump ob pogledu na spalnico in druge bivalne prostore Trumpovega predhodnika Baracka Obame in prve dame Michelle Obama dejala, da se tja ne bo selila, dokler ne bo temeljite prenove. Med drugim je zahtevala novo prho in stranišče.

Počilo je potem, ko so jo najeli za organizacijo Trumpovih inavguracijskih slovesnosti. Wolkoffovo so obtožili finančnih nepravilnosti, Melania je ostala ob strani svojemu možu in prijateljstvo je šlo po gobe, hkrati pa je nastala priložnost za novo knjigo brez zavor o Trumpovih, ki jih je zdaj že za celo knjižnico.

"Ni bila pripravljena uporabljati istega stranišča, pri čemer ne bi bilo pomembno, če bi šlo za stranišče angleške kraljice ali kogarkoli drugega," trdi Wolkoffova. Nekdanja prijateljica dodaja, da je Melanio Trump dekor Bele hiše bolj skrbel, kot so jo kadarkoli skrbele navedbe o moževi nezvestobi.

V predhodno objavljenih trditvah knjige Wolkoffovaa sicer piše, da je Melania Trump grdo govorila o Trumpovi hčerki Ivanki in tudi svojem možu.