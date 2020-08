V Rušah še zdaj ni doma za starejše, v Lenartu pa je kljub dolgim čakalnim vrstam še vedno prazen

Na širšem mariborskem in ptujskem območju čaka na mesto v domu za starejše več kot 3500 ljudi, od tega je na takojšnjo vselitev v primeru prostega mesta pripravljenih več kot 1700

Edina upravna enota v Sloveniji, kjer nimajo doma za starejše občane, je Ruše, zato si tam že vrsto let prizadevajo zanj.

Edina upravna enota v Sloveniji, kjer nimajo doma za starejše občane, je Ruše, zato si tam že vrsto let prizadevajo zanj. Gradnjo novih zmogljivosti na tem področju na Štajerskem med drugim napovedujejo tudi na Ptuju, v Staršah in Markovcih, medtem ko je nov dom v Lenartu že zgrajen, a kljub dolgim čakalnim vrstam še prazen.

Na širšem mariborskem in ptujskem območju čaka na mesto v domu za starejše več kot 3500 ljudi, od tega je na takojšnjo vselitev v primeru prostega mesta po podatkih Skupnosti socialnovarstvenih zavodov Slovenije pripravljenih več kot 1700.

Nov dom v Lenartu je že zgrajen, a kljub dolgim čakalnim vrstam še prazen.

V Domu Danice Vogrinec Maribor, ki je z nekaj več kot 800 posteljami največji tovrstni zavod v državi, so z namenom širitve šli v izvedbo investicije v novo kuhinjo in pralnico, ki bi lahko servisirali tudi novo zgrajene enote. Ti investiciji, ki se letos zaključujeta, je država sofinancirala in ob tem po besedah direktorja Marka Slaviča potrdila njihova prizadevanja za vzpostavitev mreže novih dislociranih enot doma. Upa, da bodo to upoštevali pri nadaljnjih državnih vlaganjih v javne domove.

Dislocirane enote bi radi postavili v Rušah, Lovrencu na Pohorju, Dupleku, Staršah in Sveti Ani v Slovenskih goricah. Najbližje uresničitvi so po ocenah Slaviča Ruše, ki so edina upravna enota brez doma za starejše, zato imajo dobre možnosti, da bo kraj izbran za gradnjo enega od s strani vlade obljubljenih novih državnih domov.

Županja Urška Repolusk poudarja, da sredstva za izgradnjo javnih domov še niso zagotovljena, zato je odprta tudi za gradnjo zasebnega investitorja, ki bi se nato lahko potegoval za državno koncesijo. "Vodstvo Občine Ruše si bo še naprej prizadevalo za pridobitev doma starostnikov v Rušah in podprlo kateregakoli ponudnika za opravljanje institucionalnega varstva. Zavzemali se bomo za izgradnjo javnega doma starostnikov, vendar kot rešitev sprejmemo tudi možnost izgradnje doma starostnikov zasebnega investitorja s podelitvijo koncesije," so zapisali na občini.

Gradnjo nove enote med drugim napovedujejo tudi v Domu upokojencev Ptuj. Po besedah direktorice Jožice Šemnički jim manjka predvsem enoposteljnih sob. "Čakalna doba za premestitev je dve leti, za sprejem v enoposteljno sobo še nekaj več. Sodobni standard je vsekakor enoposteljna soba in nikakor ne moremo zadovoljiti povpraševanja," je povedala za STA.

V Mariboru so štirje večji domovi, vsak s svojim lastnikom, zaradi česar prihaja tudi do trenj. "Obstajajo zasebni in državni zavodi, v Mariboru pa je problem, ker se pojavlja še zavod v občinski lasti, ki ga ne upravlja javni zavod," je povedal Slavič, katerega dom je javni socialnovarstveni zavod v upravljanju države, medtem ko je Dom pod gorco zgradila občina.

Če bi bili vsi domovi pod eno streho, bi lahko njihovo delo po ocenah Slaviča racionalizirali, na primer s skupnim informacijskim sistemom in pralnico. "Tako bi lahko v enako kakovostnem okolju bivali starejši za bistveno manj denarja. A interes politike je drugačen," je dejal.

V Domu pod gorco po besedah direktorja Gregorja Žigona razmišljajo, da bi se prijavili na razpis za pridobitev dodatnih 58 mest. "Želja je, da bi naredili prizidek k obstoječemu domu," je pojasnil. Med drugim opaža, da je vse več povpraševanja tudi po kratkotrajnih, začasnih namestitvah v času dopustov svojcev. "Vseskozi pa je težko dobiti prosto moško posteljo, saj v domovih prevladujejo ženske namestitve," je povedal.

Za vselitev novih oskrbovancev je pripravljen nekdanji hotel Črni les v Lenartu, ki ga je zasebnik prenovil in ga dal v najem že delujočemu Domu Lenart. Po besedah direktorja Zlatka Gričnika novi objekt zaenkrat ostaja prazen, saj ga bodo ob morebitnem pojavu okužbe z novim koronavirusom v osrednji enoti uporabili za vzpostavitev rdeče cone.

Ponudili so ga tudi državi v pomoč za nameščanje starostnikov s covidom-19, ki ne potrebujejo bolnišničnega zdravljenja. V Domu Svete Agate je sicer na voljo 70 postelj, v sklopu objekta pa je urejen tudi dnevni center, kjer bi lahko sprejemali dodatne ljudi v dnevno varstvo.

Večina štajerskih domov za starejše je doslej uspela preprečiti vnos covida-19 med svoje stene, čeprav se vsi soočajo z velikimi prostorskimi in kadrovskimi omejitvami.