V šolske klopi bo prvič sedlo več učencev in dijakov kot lani

Po podatkih ministrstva za izobraževanje bo v novem šolskem letu nekaj več kot 21.000 novih učencev in prav toliko novih dijakov

Informativni dan na Gimnaziji Bežigrad pred nekaj leti

© Borut Krajnc

V novem šolskem letu si v osnovnih šolah obetajo 3500 otrok več, kot v iztekajočem se, pričakujejo tudi 1000 dodatnih dijakov. Za skoraj 191.000 učencev bo skrbelo nekaj manj kot 18.000 učiteljev. Po podatkih ministrstva za izobraževanje, znanost in šport bo prvič v šolske klopi sedlo nekaj več kot 21.000 učencev in prav toliko dijakov.

V šolskem letu 2019/2020 je delež otrok, vključenih v vrtce, znašal 82,7 odstotka in se je v primerjavi z letom prej povečal za eno odstotno točko. Delež vključenih štiri- in petletnikov v vrtce je trenutno 94,1-odstoten, kar je 0,6-odstotne točke več kot v preteklem šolskem letu. Na ministrstvu takšno vključenost štiri- in petletnikov ocenjujejo kot solidno, pri tem pa si želijo, da bi v novem šolskem letu dosegli njihovo 95-odstotno vključenost. S tem bi namreč dosegli cilj EU za vrtce v letu 2020.

Za dosego tega cilja namerava ministrstvo tudi v prihodnjem letu sofinancirati večje število organiziranih krajših programov v obsegu 240 ur za otroke, ki bodo vstopili v osnovno šolo v naslednjem šolskem letu in še nikoli niso bili vključeni v vrtec. Razpis za financiranje bo ministrstvo objavilo oktobra. Program je za starše brezplačen in ga krije država.

190.990 učenk in učencev

455 matičnih osnovnih šol in 316 podružničnih šol bo v novem šolskem letu obiskovalo predvidoma 190.990 učenk in učencev (lani 187.476), od tega bo šolski prag prvič prestopilo 21.366 prvošolk in prvošolcev (lani 20.796). V 27 osnovnih šol s prilagojenim programom in 21 enot s prilagojenim programom pri osnovnih šolah bo predvidoma vključenih 3335 otrok. V 15 zavodov za izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami bo predvidoma vključenih 87 otrok (vrtec), 915 učenk in učencev ter 273 dijakinj in dijakov. V domsko vzgojo bo predvidoma vključenih 866 otrok in mladostnikov.

Na osnovnih šolah je bilo v šolskem letu 2019/2020 zaposlenih 12.465 učiteljic in učiteljev obveznega programa, 5391 učiteljic in učiteljev razširjenega programa ter 1720 drugih strokovnih delavcev.

Najmanjše podružnične osnovne šole v šolskem letu 2019/2020 so bile podružnica Hodoš pri dvojezični OŠ Prosenjakovci s tremi učenci ter podružnica Osilnica pri OŠ Fara in podružnica Špitalič pri OŠ Pod goro Slovenske Konjice s po petimi učenci. Največja podružnična šola je podružnica Sv. Anton pri OŠ Elvire Vatovec Prade s 342 učenci. Najmanjša matična šola je OŠ Rudija Mahniča - Brkinca Pregarje, kjer je 30 učenk in učencev. Največja matična osnovna šola je OŠ Ivana Cankarja Vrhnika s 1081 učenci.

Od šolskega leta 1993/1994, odkar na ministrstvu zbirajo te podatke, so ukinili 64 podružničnih šol, 15 podružničnih šol pa so preoblikovali v samostojne matične šole. Na petih podružničnih šolah v novem šolskem letu ne bodo imeli vpisanih učencev v 1. razred.

V šolskem letu 2020/2021 bo delovalo šest zasebnih osnovnih šol, ki bodo skupaj vpisale 225 prvošolčkov. Delovalo bo 54 javnih glasbenih šol in 15 zasebnih. Javne glasbene šole bo obiskovalo predvidoma 21.050 učencev, zasebne pa predvidoma 1425 učencev.

V novem šolskem letu 73.900 dijakinj in dijakov

V šolskem letu 2020/2021 bo srednje šole obiskovalo približno 73.900 dijakinj in dijakov, kar je nekoliko več kot v minulem šolskem letu, ko jih je bilo 72.891. Od tega jih bo v prvih letnikih približno 21.000, lani jih je bilo 20.450.

V sistem vajeništva bo vključenih okoli 300 vajencev. Na voljo bo 12 programov - program mizar, oblikovalec kovin orodjar, gastronom hotelir, kamnosek, papirničar, steklar, slikopleskar-črkoslikar, strojni mehanik, mehatronik operater, zidar, elektrikar in klepar - krovec.