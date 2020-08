Anonymous razkril, da so med administratorji Nova24TV tudi člani SDS

Hekerska skupina je objavila povezavo do zaupnih podatkov "strankarskega" medija SDS ter napovedala vojno zoper ponovno rojstvo fašizma v srcu Evrope. Med informacijami najdemo tudi imena administratorjev spletne strani Nova24TV.

Anonymous v videosporočilu, ki je v nekaj dneh nabral že več kot 65.000 ogledov

© YouTube / Anonymous

Hekerska in družbeno-kritična skupina Anonymous je v petek objavila povezavo do zaupnih podatkov spletnega portala Nova24TV. Gre za staro varnostno kopijo spletne strani, so pojasnili na Novi24TV in napovedali kazensko ovadbo proti neznanim storilcem. Pri informacijskem pooblaščencu so medtem že začeli postopek ugotavljanja morebitnih kršitev varnosti osebnih podatkov. Na spletu pa se je že pojavil tudi seznam administratorjev spletne strani Nova24TV, iz katerega je razvidno, da so med "urejevalci" tudi nekateri člani vladne stranke SDS, denimo Miro Petek.

Miro Petek, vidni član SDS

© Borut Krajnc

Člani hekerske skupine Anonymous so namreč prejšnji teden vdrli v strežnike Nova24TV, v dokaz je uradni predstavnik slovenske podružnice Anonymous na Twitterju objavil povezavo do datoteke s 3,8 gigabajta podatkov, pod objavo pa zapisal, da imajo še približno 116 Gb dodatnih informacij z njihovih strežnikov.

"Fašističnim zločincem bomo preprečili, da bi uničili svobodo in demokracijo," so Anonymous sporočili v objavljenem videoposnetku, ki si ga lahko ogledate pod člankom spodaj. V kasnejšem zapisu na Twitterju pa se je Anonslo zahvalil Slovencem za podporo in dejal, da se bodo še naprej "borili ob vaši strani". "Pričakujte nas," je dodal.

"Nekatere vlade uporabljajo pandemijo kot izgovor za pohabljanje temeljev demokracije, kar vodi v vse bolj fašistično družbo. Opazovali smo slovensko vlado in njene zločinske partnerje, krasti milijone evrov, medtem ko so se pretvarjali, da rešujejo življenja. Opazovali smo, ko so omejevali vašo svobodo gibanja. Opazovali smo njihove poskuse diskreditacije in uničenje vsakogar, ki je govoril resnico. Opazovali smo, ko so spremenili vašo čudovito državo in njene čudovite prebivalce v fašistično diktaturo," sporočajo Anonymous.

"Ker se vaše državljanske pravice drobijo in se trudite najti pravo pot, je postalo očitno, da potrebujete pomoč. To je vojna napoved. Vojna zoper elite, ki diktirajo vaš sleherni dih, od dneva razglasitve vaše neodvisnosti. Vojne zoper koruptivne politike in njihove sostorilce, ki so se desetletja pretvarjali, da so vaši zavezniki. Vojna zoper ponovno rojstvo fašizma v srcu Evrope," so še dodali.

Anonymous

Na Novi24TV so zanikali poročanja nekaterih medijev, da je hekerska skupina vdrla v njihov strežnik in uspela skopirati podatkovno bazo. "Naši IT-strokovnjaki so namreč po temeljitem pregledu ugotovili, da je Anonymous v roke dobil staro varnostno kopijo spletne strani," so zapisali na spletni strani. V bazi se nahajajo tudi gesla, vendar v šifrirani obliki oziroma v obliki t. i. kontrolnih vsot, zato njihova neposredna zloraba ni mogoča, so zatrdili.

Po njihovih navedbah so se v rokah skupine Anonymous, ki je povezavo do podatkov objavila na Twitterju, znašli stari članki, fotografije člankov, priponke, komentarji spletnih uporabnikov in njihovi identifikacijski podatki (ID). "Ker od februarja 2020 za komentiranje uporabljamo sistem Disqus, elektronska pošta in IP-naslovi uporabnikov niso več v celoti vidni in so posledično bolje zavarovani," so pojasnili. Napovedali so, da bodo podali kazensko ovadbo in poskrbeli, da se podatki čim prej umaknejo s spleta.

Informacijska pooblaščenka Mojca Prelesnik je ob tem za STA pojasnila, da so pri njih po uradni dolžnosti konec tedna že začeli postopek ugotavljanja morebitnih kršitev, saj so iz medijev izvedeli za varnostni incident. Doslej sicer še niso prejeli nobene prijave ali uradnega obvestila o kršitvi varnosti osebnih podatkov.

Kot je pojasnila Mojca Prelesnik, je upravljavec portala o tovrstni kršitvi dolžan obvestiti informacijskega pooblaščenca, in sicer najpozneje v 72 urah po seznanitvi s kršitvijo. Kadar je verjetno, da kršitev varnosti osebnih podatkov povzroči veliko tveganje za pravice in svoboščine posameznikov, uredba o varstvu podatkov GDPR zahteva, da upravljavec o kršitvi neposredno obvesti zadevne posameznike in da to stori brez odlašanja.

Anonymous

Informacijski pooblaščenec po prejemu prijave ali uradnega obvestila o kršitvi varnosti osebnih podatkov tega prouči in če ugotovi, da je šlo za kršitev uredbe GDPR ali zakona o varstvu osebnih podatkov, po uradni dolžnosti uvede inšpekcijski postopek, nadaljnji ukrepi pa so odvisni od ugotovitev inšpekcijskega postopka. Informacijski pooblaščenec lahko na podlagi teh ugotovitev upravljavcu denimo odredi sprejem ukrepov, s katerimi se izboljša ali zagotovi varnost osebnih podatkov, poleg tega pa lahko v primeru ugotovljenih kršitev uvede postopek o prekršku in/ali poda kazensko ovadbo na primer zaradi zlorabe osebnih podatkov ali napada na informacijski sistem.

Posameznik, katerega osebnih podatki so bili nezakonito javno objavljeni, lahko na podlagi uredbe GDPR od upravljavca zahteva izbris svojih osebnih podatkov, kršitev pa lahko prijavi tudi informacijskemu pooblaščencu. Če je bila posamezniku zaradi nezakonite objave osebnih podatkov povzročena škoda, lahko od povzročitelja zahteva tudi odškodnino, o čemer odloča krajevno pristojno sodišče.

