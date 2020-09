NIJZ staršem priporoča, kako se z otroki pogovarjati o koronavirusu

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) starše opozarja, da lahko prikrivanje informacij poveča stisko otrok

Direktor Nacionalnega inštituta za javno zdravje dr. Milan Krek

© Anže Malovrh / STA

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) je pripravil nekaj priporočil za starše o tem, kako z otroki govoriti o novem koronavirusu. Svetujejo, naj se pogovoru o tem ne izogibajo, saj lahko pomanjkanje in prikrivanje informacij poveča stisko. Prav tako naj odrasli otrokom dajo občutek varnosti in se izogibajo napovedovanju črnih scenarijev, dodajajo.

Situacije, v katerih je prisotna negotovost, lahko sprožijo tesnobo, so opozorili na NIJZ. "Otroci se podobno kot odrasli na takšne situacije odzivajo različno. Lahko postanejo bolj razdražljivi, jezni, tesnobni, lahko se umikajo ali bolj intenzivno iščejo družbo in stik z odraslimi," so zapisali. Ker se otroci zgledujejo po obnašanju odraslih in v njihovem obnašanju iščejo tudi pomiritev, staršem svetujemo, da ostanejo mirni, z otrokom pa se o nastali situaciji pogovarjajo.

"Pojasnite otroku, da se v svetu včasih dogajajo stvari, na katere težko uspešno vplivamo in ki jih kot družba uspemo obvladati šele čez čas. To, da po najboljših močeh poskrbimo za dobro sebe in ljudi okoli nas, je v takšnih obdobjih največ, kar lahko naredimo. Bodite mirni, iskreni in jasni. Otroku sporočite, da bo tudi to obdobje minilo."



NIJZ

Pred tem naj pri zanesljivih virih, kot so ministrstva, NIJZ in Svetovna zdravstvena organizacija, preverijo, ali imajo veljavne informacije o virusu, saj se te hitro spreminjajo. Informacije naj prilagodijo starosti otroka, pri tem na se ne bojijo otroku povedati, če česa ne vedo ali da nimajo odgovorov na vsa vprašanja.

"Otroku omogočite in dovolite, da spregovori o svojih čustvih. Povejte mu, da ga imate radi. Bodite mu na voljo za pogovor in igro," je še mogoče prebrati med nasveti staršem. Ti naj otrokom tudi povedo, da zdravstvene in druge strokovne službe delajo vse, kar je v njihovi moči, da zaščitijo in ohranijo njihovo zdravje.

NIJZ

