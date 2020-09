WHO: »Pomembno je, da s protestniki začnemo dialog«

Svetovna zdravstvena organizacija poziva vlade, naj prisluhnejo tistim, ki protestirajo proti ukrepom za zajezitev pandemije novega koronavirusa

Tedros Adhanom Ghebreyesus, predsednik WHO

© UN / WHO / YouTube

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je pozvala vlade, naj prisluhnejo tistim, ki protestirajo proti ukrepom za zajezitev pandemije covida-19. "Pomembno je, da s protestniki začnemo dialog," je včeraj v Ženevi dejal vodja ukrepanja v izrednih razmerah pri WHO Mike Ryan in dodal, da se je treba izogibati delitvam družbe.

Priznal je, da včasih vladam ne uspe prepričati ljudi o nujnosti ukrepov, izredne razmere, kot je pandemija, pa v ljudeh vedno vzbudijo močna čustva in odzive.

A po njegovem je pomembno, da vlade ne delujejo proti volji ljudstva. Ryan je še dejal, da ima vsak pravico, da se ne strinja z ukrepi, je pa nujno, da protesti potekajo na varen način, da se tveganje širjenja okužbe ne poveča, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Protestniki, ki nasprotujejo ukrepom za zajezitev pandemije, se že več koncev tedna zbirajo v več evropskih mestih. Med najbolj množičnimi so protesti v nemški prestolnici Berlin, kjer se je večinoma mirnih protestov v soboto udeležilo približno 38.000 ljudi.

