Spolni odnos zgolj z izrecno privolitvijo

Ena od najpomembnejših zmag za enakost spolov

© Geralt / Pixabay

Danska vlada je sporočila, da si je zagotovila podporo za sprejetje novega zakona, po katerem bo spolni odnos brez izrecne privolitve predstavljal posilstvo. Po besedah ministra za pravosodje Nicka Haekkerupa gre za eno najpomembnejših zmag za enakost spolov na Danskem.

Omenjena določba bo pomenila, da posilstvo ne bo več opredeljeno samo kot rezultat telesnega nasilja, prisile in nezmožnosti odpora, ker je žrtev pod vplivom alkohola ali drog.

Spremembo so podprli socialdemokrati, socialni liberalci, Socialistična ljudska stranka in levičarska Lista enotnosti. Organizacije za pravice žensk so predlog pozdravile.

Danski parlament bo predlog obravnaval oktobra, poročajo tuje tiskovne agencije.

Švedska je podoben zakon sprejela leta 2018. Od takrat se je število obsodb zaradi posilstva povečalo za 75 odstotkov, s 190 leta 2017 na 333 v letu 2019.