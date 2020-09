Festival Glastonbury predvidoma junija 2021

Letošnji festival bi po prvotnih načrtih potekal od 24. do 28. junija na kmetiji Worthy v Somersetu

Glastonbury Festival 2019

Festival Glastonbury organizatorji načrtujejo junija prihodnje leto, je preko Twitterja sporočila soorganizatorka festivala Emily Eavis. Tako je zavrnila govorice, da bodo festival prestavili na september. Veljavnost 135.000 vstopnic, ki so jih ljubitelji glasbe kupili za letošnjo jubilejno, petdeseto izvedbo, se bo prenesla na leto 2021.

Pred tem je ustanovitelj Michael Eavis dejal, da je usoda festivala v letu 2021 še negotova, saj je bila letošnja jubilejna, 50. izvedba zaradi preprečevanja širjenja novega koronavirusa odpovedana. Njegova hči Emily Eavis pa je sedaj potrdila, da razmišljajo o juniju prihodnje leto, piše britanski BBC.

Za 135.000 ljubiteljev glasbe, ki so kupili vstopnice za letošnji jubilejni festival, se bo veljavnost vstopnice prenesla na naslednje poletje. Letošnji festival bi po prvotnih načrtih sicer potekal od 24. do 28. junija na kmetiji Worthy v Somersetu blizu Glastonburyja v južni Angliji.

Festival Glastonbury je prvič potekal leta 1970, takrat se ga je udeležilo 1500 ljudi. Danes velja za enega največjih glasbenih festivalov na prostem.

Emily Eavis je prav tako povedala, da preprodaje vstopnic oktobra ne bo. Te so pošle že v prvi uri, ko so bile na voljo, organizatorji pa zaradi majhnega števila ljudi, ki so zaprosili za povrnitev stroškov, nimajo dovolj vstopnic za preprodajo. Le-ta je bila premaknjena na april 2021, imetniki vstopnic pa jih lahko brezplačno prekličejo do konca januarja prihodnje leto.

