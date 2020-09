Trumpova Amerika zaradi WHO ne bo sodelovala pri iskanju cepiva proti novemu koronavirusu

Tiskovni predstavnik Bele hiše Judd Deere je dejal, da bodo ZDA še naprej sodelovale z mednarodnimi partnerji, vendar se ne bodo pustile "omejevati s strani mednarodnih organizacij"

© pixabay.com

Iz Bele hiše so včeraj sporočili, da se ZDA ne bodo pridružile mednarodni pobudi za skupen razvoj in distribucijo cepiva proti novemu koronavirusu Covax. ZDA ni všeč, ker pobudo, v kateri sodeluje že več kot 150 držav, usklajuje Svetovna zdravstvena organizacija (WHO). Z novim koronavirusom se je v ZDA do sinoči okužilo že 6,07 milijona ljudi, umrlo pa jih je najmanj 184.644. Tako po številu okuženih kot umrlih so ZDA najhuje prizadeta država na svetu.

Tiskovni predstavnik Bele hiše Judd Deere je dejal, da bodo ZDA še naprej sodelovale z mednarodnimi partnerji, "vendar se ne bodo pustile omejevati s strani mednarodnih organizacij, na katere vpliva skorumpirana WHO". Donald Trump je že julija dejal, da ZDA zapuščajo WHO, ker naj bi bila organizacija pod vplivom Kitajske.

Demokratski kongresnik iz Kalifornije Ami Bera meni, da gre za še eno kratkovidno politično odločitev Bele hiše, ki bo oslabila prizadevanja za razvoj cepiva proti novemu koronavirusu. "Pridružitev Covaxu bi le zagotovila, da imajo ZDA dostop do cepiv, ki jih bodo razvile druge države. Soliranje bo povečalo tveganje, da ZDA cepiva ne bodo dobile dovolj hitro," je dejal kongresnik. V ZDA sicer cepivo razvija več podjetij.

Demokratski kongresnik iz Kalifornije Ami Bera meni, da gre za še eno kratkovidno politično odločitev Bele hiše, ki bo oslabila prizadevanja za razvoj cepiva proti novemu koronavirusu.

Bela hiša je prav tako v torek sporočila, da v ZDA do 31. decembra ne bo deložacij najemnikov stanovanj, ki ne zmorejo plačati najemnine. Vlada se je za tak ukrep odločila, ker ljudem zaradi gospodarskih posledic pandemije zmanjkuje denarja za najemnine, v primeru deložacij pa bi naraslo število brezdomcev.

Tisti, ki ne zmorejo plačati najemnin, bodo še vedno dolžni ves denar za najemnino plus obresti. Če bodo v vlogi za zaščito pred deložacijo lagali o dohodku in čemerkoli drugem, pa bodo šli v zapor. Zaščita pred deložacijo velja le za tiste, ki na leto ne zaslužijo več kot 99.000 dolarjev.

V ZDA je brez službe ostalo 27 milijonov ljudi, ki ne morejo plačevati najemnin, saj potem ko je potekla dodatna zvezna kongresna pomoč, podpora za brezposelnost več ne zadostuje za to. Do julija se je v ZDA nabralo za skupaj 21,5 milijarde dolarjev neplačanih najemnin.