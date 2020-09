Mednarodna opozorila o kratenju svobode medijev v času Janševe vlade

Mednarodni inštitut za tisk (IPI) skrbi poslabšanje svobode medijev v Sloveniji v času zadnje Janševe vlade

Naslovni članek IPI

© IPI

Svoda medijev v Sloveniji je v času nove vlade večkratnega premierja Janeza Janše ponovno na udaru, v poročilu navaja Mednarodni inštitut za tisk (IPI), ki ugotavlja poslabšanje svobode medijev v Sloveniji.

Le malo evropskih držav je doživelo tako hiter upad svobode medijev po prihodu nove vlade na oblast, kot se je to zgodilo v Sloveniji pod veteranskim premierjem Janšo - v zadnjih šestih mesecih je premier, ki je premierski položaj prevzel marca letos in prej že dvakrat vodil vlado, nemudoma obnovil dolgoletne pritožbe na račun medijev in očrnil kritične medije, uvodoma izpostavlja IPI, ki ima sedež na Dunaju.

Ob tem dodaja, da strokovnjaki navajajo, da je Janša daleč presegel razumno kritiko in sprožil serijo žolčnih napadov na novinarje prek Twitterja, kar da je vzpodbudilo širjenje digitalnega nadlegovanja s strani spletnih trolov in prispevalo k vedno bolj sovražnemu ozračju za novinarstvo.

Janševi napadi in njegova pripravljenost, da kritično poročanje označuje kot #FakeNews, so prav tako potegnili neprijetne vzporednice z drugimi voditelji, na Slovenijo pa so postali pozorne organizacije za svobodo medijev, Organizacija za varnost in sodelovanje v Evropi (Ovse) in najvišji organi Evropske unije, še ugotavlja IPI, ki hkrati meni, da je zaskrbljenost, da bo Slovenija postala še ena iliberalna demokracija, podobna Madžarski, za zdaj preuranjena.

Kljub temu bi moral izvoz madžarskih metod v Slovenijo in druge države Srednje in Jugovzhodne Evrope po oceni IPI zaskrbeti voditelje EU. Institucije, kot so Ovse, EU in Svet Evrope bi tako morale v prihodnje pozorno spremljati aktualni razvoj v Sloveniji in se odločno odzvati na nadaljnje kršitve svobode tiska, še navaja IPI.

Ta v poročilu še navaja, da se v Sloveniji napadi na novinarje ne končajo samo z zlorabo družbenih omrežjih.

Kot piše, je Janševa desna Slovenska demokratska stranka (SDS) ponovno poskušala in začela izvajati večji vpliv na majhen medijski trg v državi kot del po njenih navedbah prizadevanj za spodbujanje večje medijske pluralizacije. Janša pa da je poleg predlagane zakonodaje, ki je usmerjena proti javni radioteleviziji, poskušal tudi osebno okrepiti provladni medijski sistem svoje stranke, ki ga večinoma financirajo madžarski mediji, povezani z madžarskim premierjem Viktorjem Orbanom.

Kot opozarja IPI, je ta na Madžarskem v zadnjih desetih letih razgradil svobodo medijev in pluralizem z uvedbo sistema podreditve medijev. Ta razvoj dogodkov dviguje rdeče zastave glede morebitnega izvoza Orbanovega sistema nadzora medijev v Slovenijo, piše IPI in dodaja, da je vse skupaj doseglo zaskrbljujoč upad svobode medije v zelo kratkem času v državi, ki je prej veljala za relativno varno zatočišče neodvisnega novinarstva, ter prinaša nadaljnja svarila o poslabšanju svobode medijev v Srednji Evropi.

IPI še ugotavlja, da so bile posledice za svobodo medijev v zadnjih šestih mesecih hitre in pomembne. Novinarji v Sloveniji zdaj delajo v precej bolj antagonističnem ozračju, v katerem odločni kritiki premierja grozi takojšnja graja. Janševi napadi na novinarje in medije po mnenju opazovalcev negativno vplivajo na javni diskurz in poslabšujejo naraščajočo polarizacijo, kar vodi do povečanja spletnega nadlegovanja, še navaja IPI.

V prihodnjih tednih bodo po oceni IPI vse oči usmerjene v konec javnega posvetovanja o spremembah zakonodaje, ki se nanaša na javno radiotelevizije in tiskovno agencijo. Če bodo spremembe sprejete in bo SDS s svojimi koalicijski partnerji uspešna, bo prenova medijskega prostora v državi dobila precejšen zagon - takšen, ki bi se v prihodnjih mesecih lahko še okrepil, končuje IPI.