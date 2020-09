Biden avgusta za predsedniško kampanjo zbral rekordnih 364,5 milijona dolarjev

Demokratski kandidat je s svojo stranko pretekli mesec zbral več kot tretjino milijarde dolarjev donacij

Joe Biden

© Gage Skidmore / WikiCommons

Demokratski predsedniški kandidat Joe Biden je skupaj z Nacionalnim odborom demokratske stranke avgusta za svojo predsedniško kampanjo zbral rekordnih 364,5 milijona dolarjev. Predsednik Donald Trump in republikanci svoje številke za avgust še niso objavili.

Bidnova vsota je mesečni rekord v zgodovini predsedniških volitev ZDA in sama po sebi negira trditve, da njegova kampanja pri demokratih ne vzbuja nobenega navdušenja. Toliko denarja ni zbiral prejšnji demokratski rekorder Barack Obama, vendar pa gre tokrat pri demokratih verjetno manj za navdušenje nad Bidnom kot za strah pred novim Trumpovim mandatom.

Bidnova kampanja trdi, da je 95 odstotkov denarja prišlo od posameznikov, pri čemer je 1,5 milijona Američanov sploh prvič odštelo kaj denarja zanj. Okrog 205 milijonov dolarjev oziroma 57 odstotkov je prišlo z donacijami preko interneta.

Trump in republikanci so do avgusta uspeli zbrati več denarja kot Biden in demokrati. Biden je imel na začetku kampanje težave z zbiranjem denarja kljub vodstvu v anketah, saj sta njegova nekdanja nasprotnika, senatorja Bernie Sanders in Elizabeth Warren, veliko bolj navduševala demokratsko volilno bazo. Potem ko je postal kandidat stranke, pa se je radodarnost tistih, ki si želijo Trumpovega poraza, pač preusmerila k njemu.

qBup0jDR1PY

nnJuPNhPBE4