Bar pod preiskavo zaradi stav o strelskih incidentih

Newyorška policija je uvedla preiskavo bara The Cliffton v mestecu Patchouge na Long Islandu, kjer so med gosti sprejemali stave, ali bo za praznik dela, ki ga v ZDA praznujejo prvi ponedeljek v septembru, več strelskih incidentov v mestu New York ali v Chicagu. Zmagovalec bi odnesel domov neopredeljeno vsoto denarja.

Državna agencija, ki izdaja dovoljenja za točenje alkohola, je sporočila, da so takšne stave nezakonite in neokusne. Na steni bara je bila razpredelnica z napisom Naj se strelski pohodi začnejo.

Tiskovni predstavnik newyorškega guvernerja Andrewa Cuoma Rich Azzopardi je sporočil, da gre za ostudno obnašanje. Župan Patchogue Paul Pontieri pa je dejal, da si ne more zamisliti, da ljudje v njegovi skupnosti sprejemajo stave o tem, koliko ljudi bo umrlo.

Chicago je že dolga leta ameriška prestolnica umorov s strelnim orožjem, v zadnjem času pa je nasilje začelo naraščati tudi v New Yorku. Vsako leto v ZDA zabeležijo številne smrti v strelskih incidentih prav ob prazniku dela, ki označuje konec poletja in vrnitev na delo. Praznik bo letos v ponedeljek, 7. septembra.

Lani je bilo za praznični vikend v Chicagu v strelskih napadih ustreljenih 41 ljudi, od tega jih je sedem umrlo. V New Yorku je bilo ustreljenih 21 ljudi, pet jih je umrlo.

