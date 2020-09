Vodja poslancev DeSUS: »Med kandidati za začasnega predsednika verjetno tudi Gantar«

"Brez vodstva ne moremo biti, to je dejstvo in to moramo razrešiti na svetu"

Tomaž Gantar in Aleksandra Pivec v za stranko DeSUS srečnejših časih

Vodja poslancev DeSUS Franc Jurša pričakuje, da bo svet stranke po razrešitvi predsednice Aleksandre Pivec izvolil začasnega predsednika. O kandidatih se bodo dogovorili na seji, velika verjetnost je, da bo med njimi predsednik sveta Tomaž Gantar, meni. Gantar pojasnjuje, da imajo prednost podpredsedniki, a Jurša pravi, da njegovega glasu nimajo.

"Brez vodstva ne moremo biti, to je dejstvo in to moramo razrešiti na svetu," je pred nadaljevanjem seje sveta, ki bo prihodnji teden, za STA poudaril Jurša. Tako pričakuje, da bo po razrešitvi predsednice, o kateri bodo na seji glasovali, izvolil začasnega predsednika, ki bo stranko vodil do kongresa.

Kdo bo kandidat za predsednika, se bodo po besedah Jurše dogovorili na svetu, o imenih zato zdaj še ni želel govoriti. Tako tudi ni želel razkriti imena svojega favorita, je pa zatrdil, da so tudi pri tem v poslanski skupini enotni. Na vprašanje, ali bi poslanci za začasnega predsednika podprli Gantarja, je odgovoril, da je velika verjetnost, da bo med kandidati za začasnega predsednika tudi Gantar. Kot je pojasnil Jurša, lahko sicer kandidata za začasnega predsednika predlaga kdorkoli na seji sveta.

Gantar pa je danes v izjavi za medije na ministrstvu za zdravje v odgovoru na vprašanje, ali bo na sejo sveta prihodnji teden prišel s kandidatom za začasnega predsednika in če bo kandidat sam, pojasnil, da imajo prednost pri tem tudi podpredsedniki, o čemer se glasuje. Opozoril je tudi, da začasno vodstvo v pravilih ni natančno opredeljeno, da je to lahko kolektivno ali individualno in da bo odločitev o tem sprejeta na svetu stranke.

Jurša pa je glede začasnega kolektivnega vodstva dejal, da je bil to predlog s strani Aleksandre Pivec in da bi ga sprejeli, če bi se predsednica odločila odstopiti. Zdaj pa to po njegovih navedbah niso več zainteresirani.

Glede podpredsednikov pa je dejal, da če se bo kateri odločil kandidirati za začasnega predsednika, bodo o njem glasovali, a ob tem dodal: "Nihče od njih ne bo dobil mojega glasu."

Stranka ima sicer tri podpredsednike, to so Anita Manfreda, Jelka Kolmanič in Anton Balažek. Slednji se je v medijih večkrat omenjal kot kandidat Aleksandre Pivec za ministra brez listnice, za vodenje novoustanovljenega urada za demografijo.

A poslanci si želijo postopek izbire kandidata izpeljati po seji sveta prihodnji teden, na kateri pričakujejo razplet glede vodstva stranke. Jurša ob tem dopušča možnost, da bo Pivčeva kandidata za ministra predlagala že pred sejo, a ob tem opozarja, da če ime ne bo usklajeno z njimi, kandidat ne bo dobil njihovih glasov v DZ. Pojasnil je, da je glede predloga kandidata govoril tudi s predsednikom vlade Janezom Janšo, ki da "razume, da je treba razrešiti najprej vprašanje znotraj stranke".

Tako kot že Jurša v torek je tudi Gantar danes poudaril, da v tem trenutku ne razpravljajo o vprašanju delovanja v koaliciji. Tudi Gantar, ki v ministrski ekipi vodi zdravstveni resor, ne vidi razlogov za odhod iz koalicije, če bo spoštovan koalicijski dogovor. Opozoril pa je, da bi lahko prišlo do težav, če bi vsi poslanci izstopili iz DeSUS, kot so napovedali v primeru, če Pivčeva ne bo razrešena. Enako je sicer napovedal tudi sam.

Aleksandra Pivec

Aleksandra Pivec včeraj ob robu obiska v neurju prizadetega Ormoža za komentiranje aktualnih zadev ni bila preveč zainteresirana, saj da se je ponoči vrnila s tridnevnega zasedanja kmetijskih ministrov EU in da je trenutno ključno, da energijo usmeri v pomoč tistim, ki so bili prizadeti v vremenski ujmi.

Tako je odgovorila na vprašanje glede ustanavljanja demografskega sklada, pa tudi v zvezi z odločitvijo strankine statutarne komisije, da ima svet stranke v obdobju med kongresoma tudi pristojnost razrešiti predsednika stranke.

"Kaj pa pričakujete, da bi po odločitvi komisije storila. Ta je dala napotke svetu stranke, katere postopke lahko pelje, in zdaj je odločitev na svetu stranke. Popolnoma nobena odločitev ni v moji pristojnosti," je odvrnila na vprašanje, zakaj ne spoštuje odločitve statutarne komisije.